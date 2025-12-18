快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

嗅到次貸危機 地產富豪：資料中心尚無大型成功出場案例

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Leon資本集團創辦人迪里昂認為，資料中心的高估值有些說不通。擷自Leon資本官網
Leon資本集團創辦人迪里昂認為，資料中心的高估值有些說不通。擷自Leon資本官網

Leon資本集團創辦人迪里昂（Fernando de Leon）曾看出一些次貸危機即將爆發的早期跡象，也善於處理銀行手上的問題資產，這些寶貴的經驗助他在新冠疫情期間做出正確的判斷，因而發了財。

他說：「在2021年，我們出售了總值數十億美元的不動產，因為當時價格很高，這是低利率、房市狂熱、以及不良誘因帶來的結果」，之所以決定「部分在於了解資金來源。你會看到一些根本不該跨入的參與者...當他們也出價、且相關影響逐漸發酵，你會開始見到市場價格扭曲。」

如今，迪里昂表示，他也開始在資料中心市場見到類似現象。他說，當黑石（Blackstone）、KKR、貝恩資本（Bain Capital）等大咖都搶進這塊市場，他選擇在場邊觀望。

他說，「我覺得資料中心題材有些說不通，一座資料中心估值就要100億美元，對吧？首先，到目前為止，根本沒有超過40億或50億美元的成功出場案例，也看不到可對照的同業案例，這點讓我相當憂心」。

「然後我看到大型科技公司，那些舉世最大的企業、市值高達4兆美元的公司說，『我不想持有這些資產，我不想它們出現在我的資產負債表上。』於是我問，為什麼呢？為什麼這些大企業不這麼做？」「「對大型雲端業者來說，現在一切都押在AI業務上，因此他們的態度是：『不用我們來蓋、也不用我們出錢，你來建、你來融資。』」

迪里昂推測，這些資料中心內部所承載的人工智慧技術，很快就會變得過時。畢竟，AI的設計宗旨就是讓一切更有效率，包括它自己。資料中心的價值不在於那四面牆，而在於裡頭裝的是什麼。

他也懷疑，開發商所仰賴的15年、20年長期租約，其實是所謂的「瑞士起司式」租約—也就是隨時間推移，合約裡會出現愈來愈多漏洞。

迪里昂表示，他最大的憂慮在於，大型私募資本投資人所管理的資金，往往來自教師、警察與消防員等職業的退休金基金。

他說：「當他們宣稱『我要持有這項資產，再把它回租給大型雲端業者』時，其實是在拿別人的錢冒險。」

資產 里昂 投資人 退休金

延伸閱讀

台積電600→400元以為躲過泡沫 卻眼睜睜見1500…心癢想進場不想當韭菜 3建議必看

影子銀行資產飆增 警報響起

NBA／未提前續約仍盼長留尼克 唐斯：比起金錢在家打球更重要

富邦財經趨勢論壇：台股2026全年 以微笑曲線樂觀上看34,000點

相關新聞

AI泡沫可能被「這根針」刺破！性價比決定誰是最後贏家

人工智慧（AI）泡沫何時爆？會怎麼爆？投資人天天在問這個問題。專家認為，開源模型將是刺破AI泡沫的那根針。若鑒往可知來，...

日圓、韓元貶值原因揭曉！因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

今年美國人工智慧（AI）題材股魅力無法擋，以至於對全球市場產生一種出人意料的影響：牽動亞洲貨幣貶值。從日本公債殖利率趨升...

嗅到次貸危機 地產富豪：資料中心尚無大型成功出場案例

Leon資本集團創辦人迪里昂（Fernando de Leon）曾看出一些次貸危機即將爆發的早期跡象，也善於處理銀行手上...

美光展望樂觀到「股漲近10%」！上調DRAM與NAND成長預估 記憶體缺到明年後

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上季財報與本季財測都優於市場預期，並上調今年的DRAM與NAND快閃記憶體需...

AI支出疑慮升高 亞股隨美股跌勢多收低

美國科技公司大舉投資人工智慧（AI）引發的疑慮持續影響投資人信心，亞股今天隨美股跌勢多收低

向德、義等國車商屈服？歐盟撤銷2035年燃油新車禁令 新規一次看

歐盟執委會16日公布新方案，允許販售油電混合車、調降車輛減排目標等，形同撤銷原訂2035年起禁售燃油新車政策，被視為向德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。