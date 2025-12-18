AI支出疑慮升高 亞股隨美股跌勢多收低

美國科技公司大舉投資人工智慧（AI）引發的疑慮持續影響投資人信心，亞股今天隨美股跌勢多收低。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）於12月政策會議暗示明年1月可能暫停降息，加上科技業投資AI何時取得實質回報引發外界質疑，使年底股市行情蒙上陰影。

Fed今年來連續第3次降息的消息為股市提供支撐，但部分投資人仍擔心這個支撐作用可能消失。

美國16日公布的重要就業數據未釋出明確訊號，市場轉而關注預計今天稍後出爐的關鍵通膨數據，以評估Fed後續政策走向。

軟體和晶片公司帶動今年股市屢創新高，但愈來愈多投資人開始質疑這些企業估值是否過高，並緊盯他們投資AI何時能夠產生實質回報。

美股3大指數昨天收盤齊跌，亞股今天隨美股跌勢多收低，東京、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市收黑，香港、上海及雪梨股市收紅。