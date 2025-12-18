聽新聞
日圓、韓元貶值原因揭曉！因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股
今年美國人工智慧（AI）題材股魅力無法擋，以至於對全球市場產生一種出人意料的影響：牽動亞洲貨幣貶值。從日本公債殖利率趨升、日圓卻依然欲振乏力，即可看出蹊蹺。
TSLombard分析師葛林接受MarketWatch訪問時說：「AI正吸走東亞資本，進而削弱本幣，然後，連同全球資金普遍流入美國，合力撐起美元，強化這種交易突出的表現。」
這個觀察或許有助於解開今年讓投資人費解的一個疑惑：日本公債殖利率上揚但日圓始終漲不動，什麼原因造成兩者走勢分歧？
葛林的看法是，日圓最近貶至低谷的時點，適逢日本股票投資組合資金淨流出金額創新高。這意味在日圓走貶之際，日本投資人撤回更多資金，轉買外國股票。葛林推測，這些資金大部分都用來加碼外國AI題材股，尤其是美國相關概念股。
葛林說：「渡邊太太熱愛AI股，可能是造成日圓疲弱的最大因素。」金融專業人員常用「渡邊太太」稱呼日本散戶投資人。
同理，韓元近來貶值，可能也是受類似因素驅動。
FactSet數據顯示，第4季美元對日圓和韓元都走強，分別升值5.1%和4.8%。
