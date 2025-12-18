向德、義等國車商屈服？歐盟撤銷2035年燃油新車禁令 新規一次看

快訊

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導
歐盟執委會16日公布新方案，允許販售油電混合車、調降車輛減排目標等，形同撤銷原訂2035年起禁售燃油新車政策。汽車示意圖。(路透)
歐盟執委會16日公布新方案，允許販售油電混合車、調降車輛減排目標等，形同撤銷原訂2035年起禁售燃油新車政策，被視為向德、義等國及主要車商屈服。

路透社指出，氣候倡議團體和以電動車為主的企業，一直主張應維持原本的目標不變，但最終不敵傳統車業激烈遊說。新方案內容重點包括容許不產生碳足跡油品、插電式油電混合車等過渡性技術，以及將2035年的目標調整為相較2021年，車輛廢氣排放減少90%，而非原本目標的全面歸零等。

以下是路透社整理歐盟新方案的重點。

● 放寬「綠色」標準

根據新方案，車商2035年之後仍可銷售插電式油電混合車與增程式車款（EREV,即以電池驅動車輪，當電池電量不足時，車上的內燃機引擎才會啟動為電池充電，但不直接驅動車輪，猶如帶著燃油發電機的電動車）；未能達成100%減碳的車商，必須另設法補足減排差額。

碳中和燃料和低碳鋼材納入減排計算。前者係指整個生命周期（製造、使用）中，不會增加大氣中二氧化碳淨含量的燃料（例如用水和二氧化碳合成的油品）；後者代表若車廠使用在歐盟生產的低碳「綠色鋼材」，也能列入減排計算。

然而採用前述「彈性機制」的車商，將不得與只生產純電動車的品牌（如特斯拉）合併計算排放量來達成減排目標。歐盟設有「碳排池」（Pools）機制，讓電動車銷量少的車商可向電動車銷量多的「盟友」買碳權或合併計算，以免碳排超量遭罰款。

● 訂立企業用車電動化目標

企業用車約占歐洲新車銷量的60%。新方案未來將依各會員國人均GDP設定具體、有約束力的電動化目標；但員工少於250人、年營業額低於5000萬歐元的中小企業將可豁免。

歐盟成員國僅能對「在歐盟生產」的清潔能源車輛提供財務補助，這對主張在地生產的法國是一大勝利。

推動企業用車電動化，也有助建立二手電動車市場；目前歐盟各國的零排放車市占率目標差異極大，例如保加利亞的2035年目標為32%，而多數較富裕國家則設定為 100%。

● 新設「輕型汽車」分級 作為積分大補丸

歐盟執委會將為車長少於4.2米的小型電動車設立一個全新分類，概念類似日本的「輕型車（keicar）」。這類車款在2034年前可適用「超級積分」制度，每銷售1輛可計為1.3輛，即賣出10輛輕型電動車，可算做13輛，有助歐洲車商的電動化目標。

雷諾（Renault）與斯泰蘭蒂斯（Stellantis）一直遊說歐盟為輕型車設立新的分級，認為可降低成本，並讓電動車更平價。

● 放寬廂型車減排規範

廂型車等商用車到2030年底前的減排目標調降為40%，低於原本規劃的50%。

此外，車廠可在2030至2032年這3年期間採平均計算，進一步提高彈性。

● 祭出電池在地化利多

新方案並納入一項全新的「振興電池配套」，在歐洲加速擴建超級電池工廠、提供業者與中國競爭時的財務補助。歐盟將投入18億歐元強化歐洲電池價值鏈，其中包括提供電芯製造商15億歐元無息貸款。

電動 歐盟 減排

