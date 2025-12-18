日本擬「調漲一次性簽證費」、調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效

快訊

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本政府將調漲外國人申請一次性簽證的費用，但預料不影響持短期入境日本免簽的旅客。圖為日本成田機場。美聯社
日本政府將調漲外國人申請一次性簽證的費用，但預料不影響持短期入境日本免簽的旅客。圖為日本成田機場。美聯社

日媒披露，日本政府計劃把申請成人護照的手續費，調降到約9000日圓（約新台幣1800元），以及調漲外國人申請一次性簽證的費用，但預料不影響持短期入境日本免簽的旅客。

日本放送協會（NHK）17日報導，日本公民申辦護照分為書面與線上管道，且申辦手續費會依管道而相差約400日圓（約新台幣81元）。

依日本現行規定，申辦10年為期限的護照費用約1萬6000日圓（約新台幣3234元）；申辦5年為期限護照的手續費，則細分為12歲以上約1萬1000日圓（約新台幣2223元），未滿12歲約6000日圓（約新台幣1213元）。

對此，日本政府計劃調降10年為期護照的手續費7000日圓（約新台幣1415元），調降後的價格為9000日圓左右；而5年為期限護照的手續費，未滿18歲者則一律調整為4500日圓（約新台幣909元）左右。

而日本政府也打算停止發行以5年為期限的成人護照。

日本官方希望藉此減輕日本公民前往海外時申辦護照的負擔。同時，日本政府與在野黨也考量外國觀光客增加，考慮調漲旅客離開日本時所課徵的國際觀光旅客稅（出國稅）。

另外，日本政府自1978年以來從未調整發放給外國人的一次性簽證費。接下來，日本政府計劃把這個費用，從現行的3000日圓（約新台幣606元），調升到1萬5000日圓（約新台幣3090元）。調整後的價格與歐美國家相同水準。

美國、台灣、韓國、澳洲等74個國家與地區享有短期入境日本免簽證待遇，若是觀光、療養、運動、訪友等目的，可免簽證入境日本90天，若是就業或有報償的活動，事前仍須取得相關簽證。而日本擬調漲外國人一次性簽證的費用，預料對短期入境日本免簽的旅客影響不大。

日本政府規劃在明年1月召集的通常國會提出護照法修正案（旅券法修正案），調整後的新價格預計明年7月起生效。

