美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後陸企4年」

開發掃地機器人「Roomba」的美國iRobot公司日前宣布申請適用《美國破產法》第11章。該公司CEO加里·科恩（Gary Cohen）16日接受日媒訪問，就經營破產的原因表示，「在產品的技術創新方面，落後（中國的）競爭企業4年。」

12月14日，iRobot公司宣布申請適用《美國破產法》第11章，待美國法院批准後，iRobot的全部股份將轉讓給Roomba的代工方、債權人中國杉川集團（Picea Group）旗下企業，計劃到明年2月完成手續、於杉川集團旗下經營重建。

日經中文網18日報導稱，科恩接受了日本經濟新聞採訪。事實上，早在2022年，美國亞馬遜同意以包括負債在內約17億美元進行收購，但美歐的反壟斷部門因擔心亞馬遜在電商領域對其它公司的掃地機器人不利，未批准收購計畫，收購於2024年1月告吹。科恩在卸任聯合創始人後，於2024年5月就任CEO。

科恩在解釋破產原因時表示，收購審查拖延了1年半，再加上多功能產品的開發、尖端感測器技術的採用延遲等判斷失誤，創新在4年裡陷入停滯，被其它企業超過。

據美國市調公司IDC數據，在家用掃地機器人市場，iRobot的全球市占，從2017年的約5成，跌至今年前9個月的7%。全球分額居首位的北京石頭世紀科技，與居於第2位的科沃斯（Ecovacs）等陸企崛起，不僅價格便宜，而且在1台即可完成擦拭地板水漬等功能，也領先於iRobot。

至於進入杉川集團旗下後，科恩表示，將保持Roomba的品牌、各地區的銷售體制，並引入中國產品開發速度。他主張將總部功能和行銷部門留在美國，以與（其它）陸企劃清界限。他也強調，關於Roomba蒐集、管理的數據，「現在和今後都不會（保存在中國的伺服器上）」。

科恩表示，今後會持續致力於拓展日本市場，明年春季也會在該市場有新產品。據英國歐睿國際的統計顯示，該公司在日本的市占為6成，目前仍居首位。