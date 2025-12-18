台積電亞利桑那二廠 2026夏季導入3奈米設備 拚2027年量產
台積電（2330）傳出明（2026）年夏季要在美國亞利桑那州第二座廠，安裝3奈米晶片製造設備，目標是2027年啟動3奈米量產。根據日媒報導，相關前置準備工作已在規劃中。
這將是台積電將先進製程帶往海外的重要里程碑。根據消息人士，設備進場時間預計落在明年7月至9月間。
依照產業慣例，晶圓廠設備就定位後，需一段時間進行產線測試與認證，通常要一年左右才能拉高產量，而先進製程的流程步驟超過1,000道，還必須跨廠間完成製程移轉與驗證，實際時程往往更長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言