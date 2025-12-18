台積電亞利桑那二廠 2026夏季導入3奈米設備 拚2027年量產

Netflix與派拉蒙競標華納兄弟探索（WBD），董事會卻力挺較低的Netflix方案，拒絕派拉蒙多200億美元的高價。為何好萊塢會將此視為「兩害相權」？與2019年迪士尼710億美元收購福斯的榮景相比，如今串流主導、傳統失勢，川普政府的反壟斷審查更可能卡關，背後意義耐人尋味。

2025-12-18 10:30