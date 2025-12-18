台積電亞利桑那二廠 2026夏季導入3奈米設備 拚2027年量產

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
​台積電規劃2026年夏季左右，在美國亞利桑那州第二座廠安裝3奈米晶片製造設備。路透
​台積電規劃2026年夏季左右，在美國亞利桑那州第二座廠安裝3奈米晶片製造設備。路透

台積電（2330）傳出明（2026）年夏季要在美國亞利桑那州第二座廠，安裝3奈米晶片製造設備，目標是2027年啟動3奈米量產。根據日媒報導，相關前置準備工作已在規劃中。

這將是台積電將先進製程帶往海外的重要里程碑。根據消息人士，設備進場時間預計落在明年7月至9月間。

依照產業慣例，晶圓廠設備就定位後，需一段時間進行產線測試與認證，通常要一年左右才能拉高產量，而先進製程的流程步驟超過1,000道，還必須跨廠間完成製程移轉與驗證，實際時程往往更長。

