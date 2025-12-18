快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

Lululemon換帥在即 維權投資人Elliott建倉逾10億美元 可能引薦人選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
維權投資人Elliott在Lululemon建倉逾10億美元。路透
維權投資人Elliott在Lululemon建倉逾10億美元。路透

知情人士透露，美國維權投資機構Elliott投資管理公司已斥資逾10億美元，購入Lululemon Athletica的股份。這家瑜伽運動服飾商正處於戰略轉型期，執行長即將於1月底卸任。

華爾街日報報導，Elliott可能為Lululemon引進潛在的執行長人選。據傳近幾個月洽談的對象是零售業高管、曾任Ralph Lauren財務長和營運長的Jane Nielsen。

自12月11日以來，lululemon股價走揚13.54%。該公司那天上修全年展望，並宣布執行長麥唐納（Calvin McDonald）將離任。

分析師估計，這家總部位於溫哥華的公司近幾季成長已放緩，且此趨勢可能持續。面對新興品牌Alo Yoga與Vuori的激烈競爭，以及低價零售商的仿製品衝擊，Lululemon下的銷售成長已接近2007年上市以來的低點。

lululemon股價今年來累跌46%，周三在紐約交易中上漲0.55%至207.87美元，市值約244億美元。

Lululemon 華爾街日報 財務

延伸閱讀

林宜瑾：藍白要聯手修惡法 關掉屬於全民的公共電視

Fed下任主席大熱門人選都說了 AI投資並未失控

藍營竹縣長3人選開打…「得竹北者得竹縣」黨政人士分析誰最有拚面

劉和然談新北2026選舉 民調或協調都尊重黨的安排

相關新聞

Lululemon換帥在即 維權投資人Elliott建倉逾10億美元 可能引薦人選

知情人士透露，美國維權投資機構Elliott投資管理公司已斥資逾10億美元，購入Lululemon Athletica的...

資料中心能源設施商Fermi提前終止合約的大租戶 據報導正是亞馬遜

資料中心能源設施商 Fermi 傳出和大租戶提前終止合約，重挫投資人對人工智慧（AI）籌資的信心。Business In...

Netflix併WBD終結有線時代 刻畫出好萊塢版圖巨變

Netflix與派拉蒙競標華納兄弟探索（WBD），董事會卻力挺較低的Netflix方案，拒絕派拉蒙多200億美元的高價。為何好萊塢會將此視為「兩害相權」？與2019年迪士尼710億美元收購福斯的榮景相比，如今串流主導、傳統失勢，川普政府的反壟斷審查更可能卡關，背後意義耐人尋味。

加拿大移民政策收緊 人口出現史上最大降幅

加拿大統計局最新數據顯示，該國人口在2025年第3季較前季下降7萬6068人，是20世紀有紀錄以來降幅最大的一次；統計至...

亞馬遜整合AI團隊 任命雲端事業主管掌舵

亞馬遜（Amazon）正在重新組織公司的人工智慧（AI）團隊，指派雲端事業部門高階主管狄桑提斯（Peter DeSant...

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，認為中國大陸也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手，並強調南韓要加快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。