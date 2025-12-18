Lululemon換帥在即 維權投資人Elliott建倉逾10億美元 可能引薦人選

知情人士透露，美國維權投資機構Elliott投資管理公司已斥資逾10億美元，購入Lululemon Athletica的股份。這家瑜伽運動服飾商正處於戰略轉型期，執行長即將於1月底卸任。

華爾街日報報導，Elliott可能為Lululemon引進潛在的執行長人選。據傳近幾個月洽談的對象是零售業高管、曾任Ralph Lauren財務長和營運長的Jane Nielsen。

自12月11日以來，lululemon股價走揚13.54%。該公司那天上修全年展望，並宣布執行長麥唐納（Calvin McDonald）將離任。

分析師估計，這家總部位於溫哥華的公司近幾季成長已放緩，且此趨勢可能持續。面對新興品牌Alo Yoga與Vuori的激烈競爭，以及低價零售商的仿製品衝擊，Lululemon下的銷售成長已接近2007年上市以來的低點。

lululemon股價今年來累跌46%，周三在紐約交易中上漲0.55%至207.87美元，市值約244億美元。