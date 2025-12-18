資料中心能源設施商Fermi提前終止合約的大租戶 據報導正是亞馬遜

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜資料中心用電需求龐大。路透
資料中心能源設施商 Fermi 傳出和大租戶提前終止合約，重挫投資人對人工智慧（AI）籌資的信心。Business Insider周三報導，終止以資金支持Fermi在德州西部興建大型AI資料中心設施的大租戶正是亞遜（Amazon）。

報導說，Fermi執行長紐格鮑爾（Toby Neugebauer）證實，原本預定進駐的承租方正是亞馬遜，如今亞馬遜已決定退出這計畫。

Fermi 12日公告說，一家擁債券投資等級的承租方終止協議，原本可提供1.5億美元支應建設成本告吹，消息一出，Fermi當天暴跌46%。Fermi 由德州前州長裴瑞（Rick Perry）共同創辦，計畫打造全球最大的私人電網來供應一座資料中心園區所需，10月估值約190億美元。

Fermin打算在未來十多年間，透過電網、天然氣及核能等混合電力來源，提供 11 GW（百萬瓩）的新增電力。

Fermi的消息加深市場對AI帶動電力投資熱潮恐出現泡沫的疑慮。近來投資人開始質疑，開發商是否真能順利找到承租戶，以及是否有足夠需求來支撐這類龐大的資料中心建設，相關AI概念股也因此承壓。

諾格鮑爾還原了導致計畫取消的談判過程。諾格鮑爾表示，這家科技巨頭一直在洽談這筆合約，計劃未來 20 年內支付超過 200 億美元。

諾格鮑爾說：「亞馬遜的首席談判代表在周四打給我。」

他表示，Fermi 和租戶之間的協商仍有實質意義，終止 AICA（預先投資和合作協議）並不代表雙方對話破裂。

他說：「這只是正常的談判。他們的問題在於，專屬期結束後是否要繼續投入資金。」

諾格鮑爾強調，他不擔心協商拖得很久。他說：「這是一筆大案子，大案子本來就需要比較長的時間。」

