亞馬遜整合AI團隊 任命雲端事業主管掌舵

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
狄桑提斯（Peter DeSantis）將執掌亞馬遜（Amazon）新整合成立的AI部門。 中央社
亞馬遜（Amazon）正在重新組織公司的人工智慧（AI團隊，指派雲端事業部門高階主管狄桑提斯（Peter DeSantis），領導新成立的AI部門。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周三（17日）發送訊息給員工，宣布，狄桑提斯將出任AI新團隊的負責人，這項人事安排同時也在公司官方部落格公開。

亞馬遜新的AI部門，將包括「通用人工智慧」（AGI）團隊，AGI團隊負責公司以Nova品牌推出的AI模型，以及語音助理Alexa的核心系統。亞馬遜的晶片製造部門，及量子運算研究團隊現在也納入AI部門。

亞馬遜雲端服務事業AWS，是全球最大的雲端運算與資料儲存租賃服務供應商，但在AI開發方面，面臨微軟（Microsoft）、Google以及眾多新創公司的激烈競爭，始終難以複製稱霸的地位。

亞馬遜原本在OpenAI的ChatGPT於 2022 年底問世的數月後，就已經把原本分散於Alexa團隊與AWS的AI研發工作，集中為一個組織，這次的調整進一步納入Annapurna Labs。Annapurna Labs是亞馬遜2015年收購的新創公司，是亞馬遜開發通用型晶片及AI硬體的基地。

賈西在聲明中說：「我相信，隨著多項新技術逐漸成熟，我們正處於一個關鍵轉折點，這些技術將驅動未來大量的客戶體驗。」

亞馬遜AI新舵手狄桑提斯，先前擔任公用運算資深副總裁，負責監督AWS多數工程團隊。擔任這項新職後，他將直接向賈西報告。賈西形容狄桑提斯擁有「以技術可及的極限解決問題」的卓越紀錄。

賈西也提及，現任AGI團隊主管、長期領導Alexa語音科學團隊的Rohit Prasad，將於今年底離開亞馬遜。

