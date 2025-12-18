快訊

OpenAI 傳初步洽談新一輪募資 估值衝上 7,500 億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI 估值據傳將衝上 7,500 億美元。路透
OpenAI 估值據傳將衝上 7,500 億美元。路透

The Information報導，OpenAI 已和投資人初步洽商，計劃以 7,500 億美元的估值募資數百億美元 。

這個科技新聞網站周三報導說，目前協商仍處於初步階段，細節仍可能有變數 。OpenAI 對此報導不願置評 。

OpenAI 最近幾年以不斷飆升的估值募得數十億美元資金 ，包括本月初和亞遜（Amazon）洽談一筆 100 億美元的投資案 。這家尚未獲利的新創公司，目前是人工智慧（AI）這個極其耗費資源領域中的佼佼者 。該公司計劃投入數兆美元建設基礎設施，以支撐AI技術的發展 。

這家 ChatGPT 開發商最近一次公告的估值是在今年秋季，當時在准許部分員工售股的交易中，估值約為 500 億美元 。

OpenAI 基礎設施

