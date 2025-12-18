輝達和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 路透
彭博資訊報導，輝達（Nvidia）已就一宗被控侵害營業秘密的訴訟案，達成和解。該案涉及一名現已離職的工程師，在輝達工作時，無意間揭露自己自前雇主竊取的自動駕駛商業機密

官司原在美國加州聖荷西聯邦法院審理，雙方和解的協議細節並未公開。原訂於下月舉行的審判因此取消。

這宗訴訟是由Valeo的德國子公司提出，Valeo總部在法國巴黎。Valeo德國子公司數年前與輝達共同為賓士汽車（Mercedes-Benz）開發技術。2021年時，Valeo一名工程師跳槽至輝達，在兩家公司一次視訊會議中，Valeo員工發現，這名跳槽工程師的螢幕上顯示的原始碼檔案，與Valeo的一字不差，特別在他關閉視窗前，截圖存證。之後，對輝達提告。

輝達周三未立即回應彭博的置評請求。

輝達先前在法院文件中，則是否認曾使用該批遭竊的資料，來開發公司自己的停車輔助技術。輝達也表示，已將該工程師在相關專案中完成的所有工作「回溯撤銷」，同時將其解雇。涉案的工程師已在德國被判定侵害商業機密罪成立。

一名法官於今年8月裁定，已有足夠的「情況證據」顯示輝達可能從Valeo遭竊的機密資料中獲益，因而將兩家公司的爭端交由陪審團審理。如今兩造和解，審判跟著取消。

