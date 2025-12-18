輝達董事瓊斯出售逾30年持股 均價約177美元 套現4,400萬美元

快訊

根據周三發布的監管文件，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的董事瓊斯（Harvey Jones）於12月15日以每股平均177.33美元的價格，賣出25萬股輝達股票，套現逾4,400萬美元。

瓊斯自1993年起擔任公司董事，這批股票來自他自1997年起持有的股份，即輝達1999年上市前兩年。售股後，他仍透過H.C. Jones Living Trust間接持有超過700萬股。

輝達對此未置評。

輝達目前是全球市值最高的晶片製造商，受惠於人工智慧運算需求爆發，其股價連年走高。今年來累計上漲約28%，公司市值約4.32兆美元。

