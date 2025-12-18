Google推出高效率、低成本Gemini 3 Flash

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google 17日推出Gemini 3的較低成本版本。 路透

Google針對旗下產品，推出效率更高、成本更低的最新人工智慧（AI）模型，延續了公司最近成功發布Gemini 3之後，帶來的成長動能。

Google周三（17日）宣布推出Gemini 3 Flash，這是其旗艦級模型的低成本版本，旨在協助使用者更快速地處理更為複雜的查詢需求。這款新模型將取代Gemini應用程式中的2.5 Flash，並成為Google搜尋中AI模式的預設系統。

Google上個月推出Gemini 3 Pro，獲得市場高度好評，重新鞏固公司在AI競賽中的領先地位。此後，對手OpenAI宣布進入「紅色警戒」狀態，並推出其旗艦AI模型GPT-5模型的新版本，以及一款更新後的影像生成模型，以追趕 Google在AI領域的提供的服務。

Google DeepMind Gemini 產品管理資深總監多希（Tulsee Doshi）說：「數周前，我們發布了Pro版本，並對市場的反應感到非常振奮。」她指出，透過Gemini 3 Flash，「我們將模型帶給每個人」。

Google搜尋產品副總裁斯坦（Robby Stein）表示，在Google搜尋中，新的Flash模型將協助使用者進行更精細、具備多重條件的查詢，例如：搜尋適合有年幼子女家庭的最佳夜間活動等等。

根據Google官方部落格貼文，在AI模式之下，Google搜尋也將提供Gemini 3 Pro，並同步開放使用Google高階版影像生成工具Nano Banana。

