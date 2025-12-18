國際油價隨地緣政治升溫自四年半谷底回升 白金白銀創高

國際油價周三從四年半低點回升，美國加強對俄羅斯施壓以促成和平協議，並宣布封鎖委內瑞拉石油出口。銅價同步走高，投資人正等待可能影響聯準會（Fed）降息立場的通膨數據。金價則在避險情緒推升下走強，逼近歷史紀錄高位，白金受供應吃緊和中國大陸新推出的期貨合約交易熱絡帶動，延續強勁漲勢，衝上17年新高 。

地緣政治風險推動油價反彈

國際油價走勢： 西德州原油（WTI）期貨周三上漲1.2%，收在每桶55.94美元。布蘭特原油2月期貨上漲1.3%，收在每桶59.68美元。受北美假期和新年臨近影響，市場交易量依然相對清淡。

據報導，若俄羅斯總統普丁拒絕和平協議，美國準備對俄能源產業實施新一輪制裁，包含針對運輸俄國原油的「影子船隊」及相關貿易商。

另外，川普總統表示已下令全面封鎖所有受制裁油輪進出委內瑞拉，並稱已調派大規模艦隊包圍。儘管華盛頓行動升級，但市場認為供應過剩的隱憂仍可能抑制油價漲勢。

不過，CIBC Private Wealth Group 高級能源交易員 Rebecca Babin 說：「市場反應相對平淡，普遍認為影響約為每日50萬桶，不足以改變供應過剩的敘事。」

避險情緒推升，金價接近歷史新高

黃金和白銀表現： 現貨金價上漲1%，報每英兩4,344.56美元，收復前一交易日失地並逼近歷史高點。白銀現貨飆漲4.4%，報每英兩66.571美元，創下新高；白金現貨價一度大漲 4.9%，自上周四以來每日漲幅均超過 2% 。

白金今年已翻了一倍以上，勢將創下彭博 1987 年有數據紀錄以來最大的單年漲幅 。

世界白金投資協會（WPIC）研究部主管史特克（Ed Sterck）說：「全球正處於供應極度吃緊的環境，美、歐、大陸三方正在爭奪金屬物資 。租賃費率依舊位處高檔，可見金屬供應短缺 。」

委內瑞拉局勢升級提振了金價。隨著川普加大對馬杜洛政府的施壓，並在該地區增兵，市場避險買盤轉趨積極。

銅價走高 靜待通膨數據

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨周三收漲1.3%，報每噸11,737美元。鋁、鎳、鋅等基本金屬也全面上漲，漲幅在0.9%至1.05%之間。

投資人正等待周四公布的關鍵通膨報告。芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）說，他預料2026年經濟成長強勁，若情況屬實，利率應能進一步調降。