記憶體缺貨估持續至2026年後！美光發布遠超預期財測 盤後股價飆9%

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）發布樂觀財測，顯示在需求暴增、供給吃緊的情況下，公司得以提高產品售價。股價在盤後交易大漲近9%。

美光預估本季營收在183億至191億美元，高於分析師平均預估的144億美元。剔除部分項目後，每股盈餘預估為8.22至8.62美元，也遠高於市場預測的4.71美元。

財報公布後，美光股價在盤後交易飆漲約9%。該股今年以來已累計大漲158%，周三收在225.71美元。

執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在與分析師的電話會議中表示，強勁且持續的產業需求，加上供給受限，導致市場環境緊俏。他預期記憶體短缺現象將持續至2026年之後。

AI運算元件需求暴增導致供不應求，使美光等企業受惠。但連用於個人電腦的較低階記憶體也出現短缺，部分原因在於記憶體產業將產能轉向AI資料中心所需的先進技術。

戴爾（Dell）與惠普（HP）等PC製造商已警告投資人，預期明年記憶體晶片將持續短缺，推高零組件價格。這使美光對客戶握有更多主導權。

彭博分析師席佛曼（Jake Silverman）撰寫報告指出：「記憶體漲價趨勢短期內難見緩解。」

在截至11月27日的上季（會計年度第1季），美光營收年增57%至136億美元，排除部分項目後的每股盈餘為4.78美元，雙雙優於市場預期的130億美元與3.95美元。

美光生產用於電腦的記憶體與固態儲存產品。近幾個月來，隨著AI基礎建設熱潮推升對相關晶片的龐大需求，這類半導體供應持續吃緊。

其中，雲端記憶體銷售額年增一倍至52.8億美元，核心資料中心業務營收也因價格上揚而成長。

梅羅特拉透露，無法無法滿足所有訂單讓他感到失望，目前對多家關鍵客戶的需求，只能滿足約一半到三分之二，正聚焦增產並進行必要投資。

相關措施包含擴大資本支出。美光將本財年資本支出預算上調至200億美元，高於先前規劃的180億美元。該公司在2025財年的新廠房與設備投資額為138億美元。

