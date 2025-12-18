台積電ADR追隨費半大跌3.5% 連五日下跌 AI舉債再掀疑慮

台積電ADR周三（17日）大跌3.5%，收在276.96美元，較台北交易溢價22.2%。

標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙跌至三周低點，已連續四個交易日收黑 。儘管聯準會（Fed）理事沃勒釋出偏寬鬆信號，表示在就業市場疲軟之際仍有升息空間，但人工智慧（AI）相關類股走勢疲軟，凌駕投資人對Fed進一步降息的樂觀預期。

道瓊工業指數下跌 228.29 點，跌幅 0.5%，報 47,885.97 點 。標普500指數下跌 78.83 點，跌幅 1.2%，報 6,721.43 點。那斯達克綜合指數大跌 418.14 點，跌幅 1.8%，報 22,693.32 點 。

投資人對科技業為發展人工智慧而大幅舉債的疑慮，持續抑制市場風險偏好 。費城半導體指數重挫3.8%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌5.3%和3.8%，博通（Broadcom）大跌 4.5% 。

甲骨文（Oracle）急挫 5.4%，報導說該公司最大的資料中心合作夥伴 Blue Owl Capital 不會支持其下一座價值 100 億美元的資料中心建案。

台灣加權股價指數周二下跌11.49點，收在27,525.17點。台積電（2330）跌0.4%收在1,430.00元。

個股 ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

日月光 ASX 232.58 -3.59 228.50 1.78

中華電信 CHT 128.86 -0.66 129.50 -0.50

台積電 TSM 1,746.84 -3.45 1,430.00 22.16

聯電 UMC 50.46 +1.39 50.40 0.11