AI泡沫疑慮凌駕降息預期！費半大跌3.8% 美股連四跌

美國股市周三收盤走低，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙跌至三周低點，已連續四個交易日收黑 。儘管聯準會（Fed）理事沃勒釋出偏寬鬆信號，表示在就業市場疲軟之際仍有升息空間，但人工智慧（AI）相關類股走勢疲軟，凌駕投資人對Fed進一步降息的樂觀預期。

道瓊工業指數下跌 228.29 點，跌幅 0.5%，報 47,885.97 點 。標普500指數下跌 78.83 點，跌幅 1.2%，報 6,721.43 點。那斯達克綜合指數大跌 418.14 點，跌幅 1.8%，報 22,693.32 點 。

投資人對科技業為發展人工智慧而大幅舉債的疑慮，持續抑制市場風險偏好 。費城半導體指數重挫3.8%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌5.3%和3.8%，博通（Broadcom）大跌 4.5% ，台積電ADR跌3.5%。

甲骨文（Oracle）急挫 5.4%，報導說該公司最大的資料中心合作夥伴 Blue Owl Capital 不會支持其下一座價值 100 億美元的設施交易 。

亞馬遜下跌 0.6%，市場關注該公司洽談向 OpenAI 投資約 100 億美元的傳聞 。

Alphabet 下跌 3.2%，市場傳出旗下Google採取新舉動挑戰輝達的軟體優勢，並將和 Meta 展開合作 。

能源股隨原油價格走高，川普下令封鎖受制裁的委內瑞拉油輪 。華納兄弟探索因拒絕派拉蒙（Paramount）收購提議而下跌 2.4%，派拉蒙（Paramount）大跌 5.4% 。Netflix 小漲 0.2% 。

Cresset Capital Management 投資長 Jack Ablin 說：「AI仍是市場決定性的投資主題，但疲態已初露端倪 。」他指出，超大規模雲端服務供應商每年投入超過 4,000 億美元，但企業端變現嚴重滯後，這種不平衡恐在未來一年引發波動 。

Baird Private Wealth Management 投資策略師 Ross Mayfield 說：「AI交易的焦慮正在醞釀，反映資本支出規模以及投資回報的可持續性 。」

下一份關鍵數據將是周四由美國商務部公布的消費者物價指數（CPI） 。