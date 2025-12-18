AI疑慮揮之不去 美股收黑費半跌近4%
市場對人工智慧（AI）相關資金投入的疑慮揮之不去，拖累科技股表現，美股主要指數今天收黑，標普與那指雙雙跌至3週以來低點，費半下跌近4%。
道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點。
標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點。
那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點。
費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。
