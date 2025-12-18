快訊

亞馬遜成立新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

中央社／ 西雅圖17日綜合外電報導

美國電商巨頭亞遜今天任命雲端部門長年主管迪尚特（PeterDeSantis）領導一個新單位，負責掌管人工智慧（AI）模型、自研晶片及量子計算等尖端技術。

路透社報導，迪尚特在亞馬遜（Amazon）服務已近30年，領導亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）基礎設施及公用運算業務，負責全球數據中心及核心雲端服務的運營。

此外，迪尚特也曾主導2015年對以色列晶片設計公司Annapurna Labs的收購，該公司負責設計亞馬遜的自研晶片。

迪尚特獲任命的時機，適逢亞馬遜尋求整合Nova AI模型、Graviton與Trainium晶片計畫以及量子運算新興技術之際。

