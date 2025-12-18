路透：Google獲Meta相助 意圖削弱輝達軟體優勢

路透社獨家報導，知情人士指稱，Alphabet旗下Google正著手推動一項新計劃，讓自家AI晶片優化運行Meta開發的全球最廣泛使用AI軟體框架PyTorch，旨在削弱輝達在AI運算領域的長期主導地位。

路透社報導，這項計劃是Google（谷歌）積極布局的一部分，旨在使其TPU（張量處理單元）成為挑戰輝達（NVIDIA）GPU（繪圖處理器）的可行替代選項，輝達GPU目前是市占龍頭。

Google尋求向投資人證明其人工智慧（AI）投資正產生回報，其TPU業務已成為其雲端營收的重要成長引擎，但僅靠硬體仍不足以推動TPU加速普及。

知情人士指出，這項新計劃內部代號為TorchTPU，旨在移除影響TPU晶片推廣的一大障礙，使TPU完全相容於PyTorch，以及讓客戶更易於開發，藉此鎖定以PyTorch建立技術架構的既有客戶。

部分知情人士透露，Google也考慮讓部分相關軟體開源，以提升客戶的採用速度。

PyTorch是獲得Meta Platforms大力支持的開源專案，也是AI模型開發程式設計師最常使用的工具之一。