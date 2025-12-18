Fed下任主席大熱門人選都說了 AI投資並未失控

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）17日在一場活動上表示，人工智慧（AI）的投資看起來並未失控，但聯準會將持續關心此事。

沃勒在紐約舉行的耶魯大學管理學院CEO峰會上談及AI時說：「我認為這不是一個泡沫。」

沃勒是下任Fed主席大熱門，一直是Fed最堅定的寬鬆貨幣政策倡導者之一。他表示，聯準會仍有降息空間，因就業市場不斷走軟，「我仍然認為我們距離中性利率可能還有50-100個基點（2-4碼）的差距」，意味著如果有需要，聯準會仍有降息空間。

不過他也強調，鑒於目前的經濟前景，「沒有必要急於降低」利率，「我們可以穩步地將政策利率降至中性水準」，因為就業市場並未出現大幅下滑，只是仍在持續「轉弱」，因此，在進一步降息方面，「可以採取溫和的步伐，不必採取任何激進的行動」。