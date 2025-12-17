美股早盤／三大指數漲跌互見 甲骨文再成AI股拖油瓶

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股道瓊17日早盤小漲，市場關注委內瑞拉地緣政治動盪對油價和相關類股影響。 路透
美股道瓊17日早盤小漲，市場關注委內瑞拉地緣政治動盪對油價和相關類股影響。 路透

美股三大指數17日早盤漲跌互見，道瓊指數漲，但那斯達克綜合指數跌；費城半導體指數也走低，台積電ADR跌逾1%，輝達跌逾2%，甲骨文（Oracle）更跌逾4%。另一方面，投資人等待更多經濟數據來評估貨幣政策路線，同時也關注委內瑞拉的地緣政治緊張。

據英國金融時報（FT）報導，甲骨文為密西根州資料中心計畫而在進行的融資協商，已因主要夥伴「藍鴞資本」（Blue Owl Capital）不支持交易而陷入停擺。但甲骨文稍晚發表聲明強調，最終談判正「按照進展」進行，並表示合作夥伴並非藍鴞資本。儘管如此，甲骨文早盤仍開低走低，跌幅一度擴大到4.6%。

美國聯準會（Fed）理事沃勒和紐約聯準銀行總裁威廉斯等具影響力官員，預定稍晚發表談話，可能提供有關貨幣政策的更清楚線索。美國政府將公布的下一份重要數據，是18日商務部公布的消費者物價指數（CPI）數據。

據LSEG彙整數據，市場目前維持預期明年將降息兩次1碼，第一次時間預料將在6月，也就是新任Fed主席可能獲得任命後的一個月。

外界報導，白宮經濟顧問哈塞特的候選資格，已遭到其他親近美國總統川普的人士和投資界抵制，像是摩根大通執行長戴蒙和Citadel創辦人葛里芬，因為他對降息的強烈支持。

另外，美國總統川普下令封鎖所有受制裁的油輪進出委內瑞拉，導致西德州和布蘭特原油期貨大漲近2%，Halliburton和西方石油（Occidental Petroleum）等美股石油股17日早盤也上漲。標普500能源股16日剛創下自4月初來最大單日跌幅。

此外，串流巨擘Netflix和華納兄弟探索的併購案也出現一些新發展，華納兄弟董事會駁回了派拉蒙發起的1,084億美元敵意併購，Netflix早盤上漲2.6%，派拉蒙和華納兄弟分別重挫4.9%和1.2%。

台灣無人機打出名號！「這國」成最大買家 其他國家有望跟進

波蘭成了台灣無人機的全球最大買家，占台灣無人機出口的近六成。雙方還簽署備忘錄，要打造去中國化的無人機供應鏈。

擴展版圖受挫？路透：華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

路透社報導，華納兄弟探索公司董事會拒絕派拉蒙天空之舞提出的1084億美元敵意收購案，理由是該提案未能提供足夠的融資保障。...

傳與大金主融資談判破局 甲骨文的OpenAI資料中心觸礁

甲骨文擬於美國密西根州打造該公司最大的資料中心項目，以供給算力給OpenAI等，但如今傳出主要夥伴「藍鴞資本」（Blue...

派拉蒙提1084億美元收購案遭拒 華納兄弟董事會稱「Netflix條件較佳」

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）董事會今天拒絕了派拉蒙天空之舞（Paramount S...

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

當投資人爭相在人形機器人領域投入數十億美元資金時，一位近30年來都在生產機器人的麻省理工學院（MIT）機器人專家布魯克斯...

偷偷亂射？星鏈控大陸發射衛星未協調 僅差200公尺險相撞

SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯指控中國10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近...

