川普自評經濟A+++++可信？ 克魯曼：美國經濟已進入「衰退前期」

美國總統川普最近應媒體要求給經濟現況評分，他打的分數是「A+++++」。但日前公布的美國11月就業數據顯然沒那麼樂觀。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，美國11月非農就業數據顯示，就業人數雖未墜崖，但就業成長疲弱。儘管此刻宣告美國經濟已陷入衰退還言之過早；但最新數據至少顯示，美國經濟已進入「衰退前期」：就業數據已疲弱到可認真擔憂衰退即將降臨。

首先，美國11月標題失業升至4.6%，遠高於2024年平均的4%。受聯邦政府關門影響，10月數據不可得，但若依據9月失業率4.4%和11月的4.6%的平均值回推，10月失業率假設是4.5%，那麼，過去三個月失業率將觸發「薩姆規則」，預示經濟衰退近在眼前。

檢視涵蓋面更廣的數據，會發現美國經濟現況更糟。勞工部勞動統計局（BLS）共編製六種失業率指標，最常引用的是U-3（積極找工作但未找到的勞工人數），但最廣的指標是U-6（包含只能將就兼職工作和暫時放棄謀職的勞工）。自1月以來，U-6已大幅躍升，9月時達到8.0%，11月更衝上8.7%。

更多證據印證就業市場疲弱並持續惡化。例如，長期失業（至少27個月沒工作）想找工作但找不到的勞工，人數自2024年已從145萬人增至191萬人，增幅將近三分之一。意思是，失業者如今更難找到工作。

BLS對雇主的意見調查，更戳破川普誇口將重振藍領勞工就業的牛皮。事實上，美國藍領工作正日益流失，是新冠肺炎疫情爆發以來首先。藍領工作比一年前縮減6.5萬人，反映製造、運輸和採礦業工作正迅速縮減。

所以，16日公布的就業報告，儘管尚未觸動警鈴大響，但已暴露出美國經濟已惡化到確實有充分理由擔心。

而川普政府難辭其咎，理由有三：

一，川普1月上任時，繼承的是狀態遠比今天良好的經濟，包括低失業率、就業快速成長，以及通膨走低。

二，川普激進又變化莫測的政策，包括（違法）大幅提高關稅、大規模遣返移民、給富人大幅減稅、大砍對窮人和中產階級的福利、大裁聯邦雇員、撤銷對綠能計畫的投資和對農民的補貼，都已顯著傷害經濟，僅加密幣和人工智慧（AI）是唯二例外。

三，川普既然誇耀美國經濟值得「A+++++」的評價，又怎能把經濟轉惡怪罪於前任的拜登政府？

川普17日晚間即將發表全國電視演說，想必會對上任以來的「政績」自吹自擂，但事實證明毫不可信。