還在股六債四？專家籲債券換成這兩種資產 報酬率直接翻倍

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社
在2025年步入尾聲之際，典型「股六債四」平衡投資組合今年來表現可圈可點，但這主要反映股市的強勁拉抬。一名策略師認為股六債四模型已死，建議投資人以能源及金屬取代固定收益資產。

股六債四是指股票占投資組合六成，債券占40%。如果六成資金投資代碼為SPY、追蹤美國股市標普500指數的指數股票型基金（ETF），四成投入先鋒（Vanguard）旗下代碼為BND的總體債券市場ETF，股六債四投資組合今年來已漲11%左右。

這將是股六債四2022年以來連續第三年報酬率為正值，但拉抬報酬率的主要仍是股票。香港Gavekal Research公司創辦合夥人兼執行長加維（Louis-Vincent Gave）表示，新冠疫情已殺死股六債四投資策略，而且至今仍未復活，因為政策環境結構如今已轉向助長通膨效果遠比過去來得強的政策。

加維說：「在這種環境下，我認為應調整股六債四策略，例如調整成股票占六成，貴金屬占兩成，能源也占兩成。」

這種投資組合今年表現優於股六債四，如果以代碼為DBP的景順（Invesco）DB貴金屬基金代表貴金屬，代碼為USO的美國石油基金代表能源，投資報酬率將高達21%。如果以GDX代表金屬，XLE代表能源，報酬率還更高。

能源在這種投資組合表現落後，USO今年來已跌12%。加維表示，能源在投資組合扮演避險角色，能在通膨飆升時降低波動。加維說：「目前石油精煉商裂解價差很大，而且很穩定，沒有任何業者興建新精煉廠。這些公司發放豐厚股利，我傾向認為在債券失靈的環境下，能源股是新債券。」

不過，如果經濟陷入衰退，這種投資組合可能損失慘重。根據FactSet和紐約大學數據，2008年標普500指數下跌37%，USO重摔56%，但美國10年期公債報酬率達到20%。

報酬率 能源 美國

