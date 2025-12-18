快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本11月出口在美國和歐盟需求強勁帶動下，創2月以來最大增幅，抵銷對中國大陸出貨下滑的影響。而日美貿易依然維持順差，代表即使川普祭出關稅手段，仍難扭轉兩國貿易失衡狀況。

日本財務省17日公布，11月出口成長6.1%，以半導體零組件和醫療用品表現最為亮眼，增幅高於經濟學家原估的5%。其中，對美國出口成長8.8%，是八個月以來首見成長，對歐盟更大增19.6%。

日本對美國的貿易順差達7,398億日圓（48億美元），較去年同期增加11.3%。美國總統川普今年展開第二個任期以來，日美貿易一直維持順差，可見即使川普設法透過提高關稅來縮小差距，美日貿易失衡仍未改變。

整體而言，日本未經季節調整的貿易收支，由10月的逆差轉為順差3,223億日圓。

至於對中國大陸出口下降2.4%，主要受晶片製造設備和非鐵金屬拖累，進口則成長2.3%。在日本首相高市早苗上個月就台灣有事的假設發表談話後，日中之間爆發外交齟齬，也讓雙邊貿易前景增添變數。

同日日本政府觀光局（JNTO）發布的資料顯示，11月訪日陸客人次56.26萬，僅較去年同期略增3%，增幅遠低於10月的22.8%，而今年1至11月與去年同期相較增加37.5%，成長幅度顯然銳減，但赴日外國旅客總人次仍較一年前增長10.4%。

