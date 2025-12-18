快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

越南對美電子出口超越紡織品

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

越南產業轉型已見成效。最新報告指出，今年電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為越南外銷到美國的最大出口類別，而今年來新增外國直接投資（FDI）也以電子產業最多，其中最大投資國為中國大陸，台灣排第四。

根據越南房地產公司Savills最新發布的「聚焦2025年工業地產：邁向成長」報告，今年1-10月，越南製造業的外國直接投資（FDI）約182.2億美元，占該國FDI總額315.2億美元的近60%。

若以資金來源計算，中國在越南新建製造業投資最多，共有406件，占總件數的33%，總投資額達26億美元；其次是新加坡，共178件投資，占21%，總額達17億美元；香港排名第三，台灣排第四，之後則為南韓、美國和日本。

以產業細分，電子業吸引的製造業外商直接投資最多，共15億美元、148件投資案；金屬加工產業緊隨其後，吸引12億美元、181件投資案。

滙豐銀行的分析也同樣證實越南的轉變。2013年時，越南對美國的出口中約60%為輕工業產品，主要是服裝、鞋類和玩具；電子產品僅占13%。但之後十年電子產品出口呈指數級增長，到了2024年，電子產品出口量幾乎與輕工業產品持平。而今年初，電子產品正式超越輕工業產品，成為越南對美國最大的出口產品。

越南 美國 對美

延伸閱讀

紐時揭美國提議歐洲部隊進駐烏克蘭西部 克宮稱可討論

菜販遇越南婦索討芥菜廢葉 內行曝越南料理關鍵食材：很好吃

指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

C909客機 已交付175架

相關新聞

降息效應 小摩大舉買美債…近兩年從Fed帳戶拿出近3,500億美元

摩根大通2023年底以來已從聯準會（Fed）帳戶領出近3,500億美元，並將大多數資金用於買進美國公債，在降息可能侵蝕獲...

自駕小黃商機熱 大咖競逐…Alphabet旗下Waymo將籌資

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo，傳出正在討論籌募逾150億美元資金，公司估值將因此接近1,...

川普自評經濟A+++++可信？諾獎經濟學得主：美國經濟已進入「衰退前期」

美國總統川普最近應媒體要求給經濟現況評分，他打的分數是「A+++++」。但日前公布的美國11月就業數據顯然沒那麼樂觀。

AI泡沫疑慮凌駕降息預期！費半大跌3.8% 美股連四跌

美國股市周三收盤走低，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙跌至三周低點，已連續四個交易日收黑 。儘管聯準會（Fed）理事...

日對美貿易順差擴大

日本11月出口在美國和歐盟需求強勁帶動下，創2月以來最大增幅，抵銷對中國大陸出貨下滑的影響。而日美貿易依然維持順差，代表...

越南對美電子出口超越紡織品

越南產業轉型已見成效。最新報告指出，今年電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為越南外銷到美國的最大出口類別，而今年來新增外國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。