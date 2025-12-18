越南對美電子出口超越紡織品

越南產業轉型已見成效。最新報告指出，今年電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為越南外銷到美國的最大出口類別，而今年來新增外國直接投資（FDI）也以電子產業最多，其中最大投資國為中國大陸，台灣排第四。

根據越南房地產公司Savills最新發布的「聚焦2025年工業地產：邁向成長」報告，今年1-10月，越南製造業的外國直接投資（FDI）約182.2億美元，占該國FDI總額315.2億美元的近60%。

若以資金來源計算，中國在越南新建製造業投資最多，共有406件，占總件數的33%，總投資額達26億美元；其次是新加坡，共178件投資，占21%，總額達17億美元；香港排名第三，台灣排第四，之後則為南韓、美國和日本。

以產業細分，電子業吸引的製造業外商直接投資最多，共15億美元、148件投資案；金屬加工產業緊隨其後，吸引12億美元、181件投資案。

滙豐銀行的分析也同樣證實越南的轉變。2013年時，越南對美國的出口中約60%為輕工業產品，主要是服裝、鞋類和玩具；電子產品僅占13%。但之後十年電子產品出口呈指數級增長，到了2024年，電子產品出口量幾乎與輕工業產品持平。而今年初，電子產品正式超越輕工業產品，成為越南對美國最大的出口產品。