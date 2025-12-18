MIT 專家示警 人形機器人恐走錯方向
當投資人爭相在人形機器人領域投入數十億美元資金時，一位近30年來都在生產機器人的麻省理工學院（MIT）機器人專家布魯克斯（Rodney Brooks）表示，大部分都走錯方向，只是在浪費金錢罷了。
Roomba吸塵器製造商iRobot共同創辦人布魯克斯說，把人形機器人作為萬能助理的概念，也就是美國億萬富豪馬斯克的願景，其實是「癡人說夢」，部分原因在於機器人有協調問題。
他在部落格貼文指出，儘管創投公司與科技巨頭砸下數億、甚至數十億美元的資金，時下的人形機器人仍不夠靈巧。
他說，觸覺是人體內最複雜的感覺系統之一。人類的手部約有17,000個低閾值機械感受器，負責感知輕微觸碰，而且愈靠近指尖分布愈密集。手上的這些感受器會對各式各樣的刺激作出反應，例如不同形式的壓力與震動，並與多達15個不同家族的神經元同步運作。這一切共同構成了一套極其複雜的機制，而人類正試圖將這種能力複製到機器人身上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言