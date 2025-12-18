快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

自駕小黃商機熱 大咖競逐…Alphabet旗下Waymo將籌資

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Waymo的自駕計程車行駛在曼哈頓街上。（路透）
Waymo的自駕計程車行駛在曼哈頓街上。（路透）

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo，傳出正在討論籌募逾150億美元資金，公司估值將因此接近1,000億美元。在此同時，特斯拉股價16日收在歷史新高，受惠於近期證實在德州測試自駕計程車的題材。

彭博資訊引述知情人士說法報導，Waymo已與潛在投資人討論，除了從母公司Alphabet本身籌資之外，也將向外部投資者募集數十億美元的股權資金。

兩名知情人士透露，Waymo目前的年化營收已超過3.5億美元。部分人士指出，這家自駕計程車製造商與潛在出資者曾評估過最高達1,100億美元的估值，比去年10月的超過450億美元大躍進。儘管最終籌資金額與公司估值仍未定，如今估值大幅提高，凸顯Waymo已崛起為無人駕駛技術的領導者。

在將自駕計程車服務商業化的競賽中，Waymo領先特斯拉與其他對手，在美國擁有最多的完全無人駕駛里程數、付費乘客以及獲准營運的區域，也是唯一一家在多個城市提供車內完全沒有安全駕駛員陪同的主要自駕計程車業者。

相較下，包括特斯拉在內，其他競爭同業仍在測試或早期商業試營運階段，還需要仰賴人工監控。

亞馬遜旗下Zoox雖然推出完全沒有方向盤的專用自駕計程車，但目前僅在拉斯維加斯與舊金山向部分民眾提供有限度的試乘，且不收取費用。

不過，特斯拉已急起直追。本周特斯拉執行長馬斯克表示，已在德州奧斯汀測試自駕計程車，車上完全沒有安全陪同人員。這距離該公司啟動由安全駕駛員陪同的試驗計畫，才過了大約六個月。

消息激勵特斯拉股價近期大漲，16日又勁揚3.1%，收每股489.88美元，創下歷史新高，今年來累計上漲21%，完全擺脫了在第1季股價重挫36%、創下自2022年以來的最糟表現。

隨著股價大漲，特斯拉市值攀升至1.63兆美元，成為全球第七大上市公司。根據富比世統計，馬斯克的淨資產目前約為6,840億美元，比排名第二、Google共同創辦人佩吉多出超過4,300億美元。

看多的投資人認為，這項消息顯示特斯拉終於有望兌現長久以來的承諾，也就是透過軟體更新，把現有電動車轉變為自駕計車。

特斯拉 計程車 馬斯克

延伸閱讀

特斯拉股價噴起來！詹璇依：市值型009811、009813有、00983A成不同被動ETF選項

自駕小黃商機大爆發 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億美元估值

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

馬斯克：打造核融合爐超蠢 太陽是免費反應爐 別在地球浪費錢

相關新聞

降息效應 小摩大舉買美債…近兩年從Fed帳戶拿出近3,500億美元

摩根大通2023年底以來已從聯準會（Fed）帳戶領出近3,500億美元，並將大多數資金用於買進美國公債，在降息可能侵蝕獲...

自駕小黃商機熱 大咖競逐…Alphabet旗下Waymo將籌資

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo，傳出正在討論籌募逾150億美元資金，公司估值將因此接近1,...

川普自評經濟A+++++可信？諾獎經濟學得主：美國經濟已進入「衰退前期」

美國總統川普最近應媒體要求給經濟現況評分，他打的分數是「A+++++」。但日前公布的美國11月就業數據顯然沒那麼樂觀。

AI泡沫疑慮凌駕降息預期！費半大跌3.8% 美股連四跌

美國股市周三收盤走低，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙跌至三周低點，已連續四個交易日收黑 。儘管聯準會（Fed）理事...

日對美貿易順差擴大

日本11月出口在美國和歐盟需求強勁帶動下，創2月以來最大增幅，抵銷對中國大陸出貨下滑的影響。而日美貿易依然維持順差，代表...

越南對美電子出口超越紡織品

越南產業轉型已見成效。最新報告指出，今年電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為越南外銷到美國的最大出口類別，而今年來新增外國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。