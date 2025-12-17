快訊

傳與大金主融資談判破局 甲骨文的OpenAI資料中心觸礁

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
甲骨文擬於美國密西根州打造該公司最大的資料中心項目，以供給算力給OpenAI等，但如今傳出主要夥伴「藍鴞資本」不會支持一項100億美元的交易，建案陷入僵局。圖／路透社

甲骨文擬於美國密西根州打造該公司最大的資料中心項目，以供給算力給OpenAI等，但如今傳出主要夥伴「藍鴞資本」（Blue Owl Capital），不會支持一項100億美元的交易，建案陷入僵局。甲骨文在17日美股盤前股價跌近2%。

英國金融時報（FT），藍鴞先前與借貸商、甲骨文，商討投資於這個算力達1百萬瓩（GW）的資料中心。但三名知情人士透露，談判陷入停滯後，協定無法推行。

藍鴞是甲骨文這個項目的最主要支持者，不只投入自家資金，並發債額外籌募數十億美元。甲骨文與藍鴞的融資協商破局、將使密西根州資料中心的融資出現疑慮，而且據傳甲骨文也尚未與新資助者簽約。

甲骨文債務日增、加上人工智慧（AI）開支龐大，讓外界對該公司益發憂慮。甲骨文股價從9月高點回檔40%以上，債券也出現拋售潮。

