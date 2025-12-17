MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透
當投資人爭相在人形機器人領域投入數十億美元資金時，一位近30年來都在生產機器人的麻省理工學院（MIT）機器人專家布魯克斯（Rodney Brooks）表示，大部分都走錯方向，只是在浪費金錢罷了。

Roomba吸塵器製造商iRobot共同創辦人布魯克斯說，把人形機器人作為萬能助理的概念，也就是美國億萬富豪馬斯克的願景，其實是「癡人說夢」，部分原因在於機器人有協調問題。

他在部落格貼文指出，儘管創投公司與科技巨頭砸下數億、甚至數十億美元的資金，時下的人形機器人仍不夠靈巧。

他說，觸覺是人體內最複雜的感覺系統之一。人類的手部約有17,000個低閾值機械感受器，負責感知輕微觸碰，而且愈靠近指尖分布愈密集。手上的這些感受器會對各式各樣的刺激作出反應，例如不同形式的壓力與震動，並與多達15個不同家族的神經元同步運作。這一切共同構成了一套極其複雜的機制，而人類正試圖將這種能力複製到機器人身上。

布魯克斯表示，儘管人工智慧（AI）已對大量語音辨識與影像處理資料上完成訓練，「但在觸覺資料方面，我們並沒有這樣的傳統」。他並對馬斯克旗下特斯拉，以及AI機器人公司Figure訓練人形機器人的方式提出質疑，認為這些公司透過播放人類執行任務的影片來訓練機器人，並假設這能大幅提升靈巧度，這樣的做法並不妥當。

布魯克斯說：「如果大型科技公司與創投把投入人形機器人大規模訓練的資金，只拿出其中20%，而且全部交給大學研究人員，我反而認為，他們會更快接近自己的目標。」

布魯克斯認為，15年後真正成功的機器人，外型將與人類大相逕庭，將配備輪子，多支手臂，甚至可能擁有五根指頭的手掌，但仍可能被稱為「人形機器人」。至於當前的人形機器人嘗試，終將被擺進歷史的角落。

他說：「大量資金將被燒光，都用在設法從當今的人形機器人身上榨出表現，不管是什麼樣的表現。但那些機器人終究會消失，最後多半被選擇性遺忘。」

