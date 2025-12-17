AI投資及地緣政治助星國受惠 避險資金力撐新幣

快訊

中央社／ 新加坡17日專電

在AI投資熱潮持續升溫、全球資金布局出現變化之際，分析指出，新加坡可為AI發展浪潮中的「多面向受惠者」；同時，地緣政治不確定性升高，避險資金流入也為新幣走勢提供支撐，帶動市場對其後市表現保持審慎樂觀。

馬來亞銀行（Maybank）近日發布「2026東協宏觀經濟報告（ASEAN MACRO 2026）」；馬來亞銀行外匯研究主管安迪（Saktiandi Supaat）在回覆中央社詢問的電郵中表示，因基本面穩健、投資循環走強及人工智慧（AI）資本支出熱潮帶動下，馬來西亞令吉（MYR）與新加坡幣（SGD）表現可望優於其他貨幣，而避險資金流入則有助支撐新幣。

安迪指出，在AI發展浪潮中各界視新加坡為「多面向受惠者」，憑藉高素質人力資源、完善智慧財產權制度，以及長期以來的創新文化及經商便利度，新幣有望成為AI敘事下的受益貨幣之一。新加坡不僅出口半導體，也營運資料中心。

這份報告指出，新加坡經濟發展局（EDB）與資訊通訊媒體發展局（IMDA）已啟動相關資料中心計畫，以進一步鞏固新加坡作為可信賴AI與資料中心投資樞紐地位。

然而，新加坡土地資源有限，資料中心投資成本相對偏高。安迪指出，新加坡仍可望透過「柔佛-新加坡經濟特區」（JSSEZ）受惠，並在馬來西亞資料中心建設熱潮中，發揮全球金融中心與資本募集平台的角色，間接受益。

聯合早報報導，地緣政治情勢動盪，加上美國相關政策不明，推升去美元化討論，促使投資者將資金轉向避險資產，作為區域金融中心，新加坡吸引了大量避險資金流入並推動新幣走強。

星展銀行貨幣策略師黃鯧誠在報導中指出，新加坡金融管理局長期維持新元非國際化政策，藉此掌握對新元名目有效匯率（S$NEER）制度主導權，並降低投機性離岸資金流動對匯率造成的干擾。

