協議近日有望簽署？輝達擬砸15億美元 打造以色列最大伺服器農場

以色列財經媒體Calcalist報導，人工智慧晶片巨頭輝達（Nvidia）未來幾天將宣布投資15億美元，於以色列闢建當地最大的伺服器農場。

Calcalist獲悉，輝達正與房地產業者Mega Or DC深入洽談，準備租賃一座正在梅沃卡梅爾工業區興建的資料中心。伺服器園區基礎設施的建置成本，包括主體結構、機電系統、配電盤、變壓器與冷卻系統，估計為15億錫克（約4.65億美元），將由相關各方共同負擔。輝達將另行投資運算設備，使整體投資金額達到約48.4億錫克（15億美元）。

輝達計劃在此部署一套更新、更先進的超級電腦，效能將超越該公司在約克尼姆開發的Israel-1超級電腦。

該設施占地約3萬平方公尺，耗電量約64千瓩（MW），將成為以色列數一數二耗能的伺服器園區，用電量是附近輝達既有伺服器園區、以及與Shonfeld Engineering位於莫迪因SDS設施的兩倍。相較下，亞馬遜在以色列的三座資料中心，每座耗電量約為12千瓩。

這座新資料中心與鄰近設施相同，也將配置Blackwell處理器。這些GPU在訓練工作負載上的運算能力，是Israel-1所用處理器的四倍，而在推理任務上的效能最高可達30倍。除伺服器託管與冷卻設施外，園區內還將設有研發實驗室與辦公空間。該中心將完全供輝達內部研發使用，不對外部客戶提供服務。

根據規劃，相關協議可望在近日簽署，並於簽約後約一年半內完工。