中央社／ 台北17日電
SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯指控大陸10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近距離接近。路透社
SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯指控大陸10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近距離接近。路透社

SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯指控中國10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近距離接近。發射衛星的中科宇航回應稱，均使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免碰撞。

中科宇航技術有限公司（CAS Space）是中國科學院力學研究所支持成立的商業航太企業。該公司力箭一號遙十一運載火箭10日在酒泉的東風商業航天創新試驗區發射，將9顆衛星送入預定軌道，宣稱發射任務取得圓滿成功。

太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）13日在X平台發文表示，當衛星營運商不共用衛星星曆表（ephemeris）時，太空可能會發生危險的近距離接近。

尼柯斯引述中國媒體報導指出，幾天前，中國西北部的酒泉衛星發射中心發射了9顆衛星。據他們所知，此次發射並未與在軌運行的衛星進行任何協調或衝突規避，導致其中一顆衛星與560公里高度的STARLINK-6079（56120）衛星發生了200公尺的近距離接近。

他強調，太空運作的大部分風險都源自於衛星業者之間缺乏協調，這種情況亟需改變。

尼柯斯還公布連結，表示任何國家的任何衛星營運商都可以透過將自己的星曆表，發布到星鏈的太空安全協調平台，共用星曆表並與星鏈的星座進行比對。

對此，中科宇航13日在X平台回應尼柯斯稱，所有的發射任務都會使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免與已知衛星/碎片發生碰撞，這是一項強制性程序。中科宇航將努力確定具體細節，並作為發射服務提供者提供協助。

中科宇航還稱，如果此次近距離接近事件被證實，它發生在衛星有效載荷分離近48小時後，當時發射任務早已結束。公司將與衛星營運商協調後續事宜，這需要兩大新航太生態系之間「重新建立合作關係」。

多家陸媒報導這次近距離事件，反指星鏈曾多次曝出碰撞危機。2021年，SpaceX發射的星鏈衛星先後兩次接近中國太空站，對中國太空站上的太空人生命健康構成威脅，中國太空站因此實施兩次預防性碰撞規避控制，即緊急避碰。

星鏈（Starlink）衛星網路服務在全球太空產業居主導地位。截至12月16日，已發射超過1萬顆衛星，其在軌衛星約有8500多顆，最終目標將部署衛星3萬顆以上。

衛星 太空人 星鏈 SpaceX

延伸閱讀

相關新聞

2025年只學到教訓？明年投資人務必關注「6大潛在風險」

投資人若在2025年只學到一個教訓，那就是全球經濟、企業和金融市場的韌性比眾人想像都來得強，無畏關稅、地緣政治勢力重組等...

降息點燃逃難潮！小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」

摩根大通2023年以來已從美國聯準會（Fed）帳戶領出近3,500億美元，並將大多數資金用於買進美國公債，在降息可能侵蝕...

偷偷亂射？星鏈控大陸發射衛星未協調 僅差200公尺險相撞

SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯指控中國10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近...

協議近日有望簽署？輝達擬砸15億美元 打造以色列最大伺服器農場

以色列財經媒體Calcalist報導，人工智慧晶片巨頭輝達（Nvidia）未來幾天將宣布投資15億美元，於以色列闢建當地...

陸機器人產業急速擴張 恐浮現泡沫疑慮…類人型機器人訓練有賴輝達晶片

中國大陸機器人產業規模急速擴張，紐約時報報導，北京政府已開始警告，產業恐因產品高度重複而出現供給過剩的泡沫風險。

日本銀行開會前巿場觀望 日經震盪小漲

新公布的美國就業數據未有效提振市場對於聯邦準備理事會（Fed）可能進一步降息的預期。日本銀行（Bank of Japan...

