美就業數據未能升高降息預期心理 亞股走勢不一

中央社／ 香港17日綜合外電報導
美國最新出爐的就業數據未能升高市場對下月降息的預期心理，亞洲股市今天走勢不一。圖／美聯社
美國最新出爐的就業數據未能升高市場對下月降息的預期心理，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，隨著美國聯邦準備理事會（Fed）官員暗示不太可能連續第4次降息，市場心理近來偏向謹慎，加上對科技股估值與人工智慧（AI）投資報酬率的疑慮，投資人信心受到壓抑。

市場目光已轉向延後公布的美國非農就業報告，數據顯示，美國11月失業率升至4.6%，創下4年新高，進一步強化外界對勞動市場降溫的看法。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）市場資深經濟學家紐金特（Taylor Nugent）指出：「失業率攀升確實呼應聯準會對勞動市場的疑慮，也對前三次政策會議的利率調整提供支撐。但仍不足以促使聯準會在短期內進一步寬鬆。」

他指出：「若要讓1月降息預期心理出現明顯轉變，失業率下個月還得再出現一波明顯跳升。」

亞洲股市今天走勢不一，東京、香港、上海、首爾、馬尼拉股市都收漲。雪梨、新加坡、台北、雅加達與威靈頓股市則是收低。

