法系銀行：為減輕台幣升值壓力 央行將免不了降息

法國外貿銀行（Natixis）在最新報告中指出，儘管台灣2025年經濟表現亮眼，但預期央行為顧及疲弱的傳統產業，將在一定程度上壓抑台幣走勢，且為了避免升值壓力過大，有些降息仍勢在必行，未來免不了會跟進聯準會（Fed）降息幾次。

彭博資訊報導，法國外貿銀行首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，台灣2025年的經濟表現是全球亮點之一，雖然2026年成長速度可能放緩，但依然具有相當韌性，預估國內生產毛額（GDP）年增率仍可達4%。而台幣將維持疲弱，2026年底兌美元匯率將在31元附近徘徊。

然而，在亮眼的經濟表現之下，結構性落差持續擴大，因全球需求疲弱，加上尤其是來自中國的競爭加劇，使得傳統產業表現相對落後。台灣經常帳順差超過GDP的15%，在全球來說算排在前段班，將引來國際更多關注，持續引發匯率低估的指控與匯價再平衡的要求。

新台幣兌美元匯率17日連續第三天走貶，但今年以來仍升值4%，在亞洲主要貨幣中排第五強。韓元今年來貶值0.5%。