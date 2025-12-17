快訊

降息點燃逃難潮！小摩從Fed狂撤3,500億美元 改投資「它」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為Fed總部大樓。路透
摩根大通2023年以來已從美國聯準會（Fed）帳戶領出近3,500億美元，並將大多數資金用於買進美國公債，在降息可能侵蝕獲利之際試圖自我防衛。

英國金融時報（FT）報導，根據產業數據追蹤業者BankRegData彙編的數據，資產逾4兆美元的小摩存在Fed餘額已從2023年底的4,090億美元，降至今年第3季的僅630億美元。小摩同一時間加碼買進美國公債，部位規模從2,310億美元膨脹至4,500億美元，此舉能讓該行在預期Fed將持續降息之際鎖定較高殖利率。

轉移資金反映小摩持續為輕鬆賺錢時期告終做準備，該行在這段時期不僅把現金存在Fed有利可圖，付給許多儲戶的利息也少之又少。BankRegData創辦人莫蘭德（Bill Moreland）說：「小摩顯然持續把資金從Fed轉移至美國公債…利率不斷下降，他們搶先一步採取行動。」

2022及2023年初Fed將基準聯邦資金利率目標區間從逼近零快速調升至逾5%，隨後在2024年底開始降息。Fed本月調降基準利率至三年來最低水準，並暗示可能再降息兩次。

Fed 美國

