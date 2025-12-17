英國通膨放緩速度超乎預期 央行本週降息機會濃

快訊

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
英國官方數據顯示，11月年通膨率放緩速度超出預期，降至3.2%，進一步強化市場對英國中央銀行英格蘭銀行本週降息的預期心理。圖／法新社
英國官方數據顯示，11月年通膨率放緩速度超出預期，降至3.2%，進一步強化市場對英國中央銀行英格蘭銀行本週降息的預期心理。圖／法新社

英國官方數據今天顯示，11月年通膨率放緩速度超出預期，降至3.2%，進一步強化市場對英國中央銀行英格蘭銀行（Bank ofEngland）本週降息的預期心理。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）今天發布聲明指出，11月消費者物價指數（CPI）年增率自10月的3.6%降至3.2%，低於市場分析師預估的3.5%。

在英國經濟成長乏力、失業率上升之際，市場普遍預期英格蘭銀行明天決策會議將把基準利率調降1碼至3.75%。

英國國家統計局首席經濟學家費茲納（GrantFitzner）表示：「11月通膨明顯下滑，來到今年3月以來最低的年增率。」

他指出，傳統上，在歲末年終上漲的食品價格反而下降，是通膨回落的主要原因，其中以蛋糕、餅乾與早餐穀片的價格跌幅最為明顯。

凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）表示：「CPI大幅下滑足以促使英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）明天出手，提前送給貸款人一份耶誕節前的降息大禮。」

他還說，隨著英國通膨逐步接近央行設定的2%目標，英格蘭銀行明年仍有進一步調降借貸成本的空間。

