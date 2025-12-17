陸機器人產業急速擴張 恐浮現泡沫疑慮…類人型機器人訓練有賴輝達晶片

中國大陸機器人產業規模急速擴張，紐約時報報導，北京政府已開始警告，產業恐因產品高度重複而出現供給過剩的泡沫風險。

截至上月，已有超過150家製造商搶進機器人市場。專家指出，中國在採用新科技時向來「先衝再說」，往往導致大量業者瓜分有限市場。

如同電動車產業，中國已在機器人製造上取得全球領先地位。對岸工廠使用的機器人數量，超過全球其他國家的總和，持續拉開與美、德、日、韓的差距。這些機器人廣泛應用於焊接汽車零件、搬運貨物等工序，改變生產線樣貌。

在日常生活中，大陸已隨處可見機器人，飯店送餐、機場清潔、校園配送，到冬奧期間的餐飲服務，都已實際上線。業者還進一步鎖定類人型機器人，希望打造外型、行為乃至思考方式都更接近人類的機器。

陸企的優勢在於強大的製造體系與政府多層級資金支持。業界與投資人寄望通用人工智慧（AGI）能讓類人型機器人真正走入現實世界。今年公私部門投入逾50億美元發展類人型機器人，金額相當於過去五年的總和。

但類人型機器人目前仍只能依照既定模式運作，尚無力應付不可預測的情境。市調機構集邦科技的研究經理P.K. Tseng指出，陸企逐漸意識到，「如果沒有應用場景，就算產品能出貨，也不知道要賣給誰。」

許多新創事業嘗試以軟體突破瓶頸，徹底改寫機器人行為。其中一種作法是讓機器人反覆執行基本任務，例如位於深圳的優必選科技，已讓少量機器人在電動車工廠裡不斷重複搬箱子；另一種訓練方式，則是讓機器人觀看大量與任務相關影片進行模擬學習。多家機器人新創在這類模擬訓練上，仰賴輝達（Nvidia）的軟體與晶片。