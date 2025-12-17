快訊

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

獨／二審貪汙改判無罪 高虹安：這標籤太沉重人生被暫停1年5月

隱私權倡議組織控TikTok跨平台蒐敏感個資 恐違歐盟隱私法

中央社／ 維也納16日綜合外電報導
「歐洲數位權利中心」今天向奧地利資料保護主管機關提出申訴，指控TikTok、Grindr及AppsFlyer涉嫌違反區域隱私法規，恐致敏感資料外洩。路透
「歐洲數位權利中心」今天向奧地利資料保護主管機關提出申訴，指控TikTok、Grindr及AppsFlyer涉嫌違反區域隱私法規，恐致敏感資料外洩。路透

隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」今天向奧地利資料保護主管機關提出申訴，指控TikTok、Grindr及AppsFlyer涉嫌違反區域隱私法規，恐致敏感資料外洩。

路透社報導，總部位於奧地利維也納、別名「不關你事」（noyb）的歐洲數位權利中心（The EuropeanCenter for Digital Rights）主張，這些公司在未取得使用者同意的情況下，跨應用程式（App）追蹤用戶活動，違反歐盟隱私法規。

歐洲數位權利中心表示，短影音平台TikTok透過數據分析公司AppsFlyer追蹤某特定用戶在同志交友軟體Grindr的活動，引發違反歐盟（EU）通用資料保護規則（GDPR）的疑慮。

這個組織呼籲奧地利監管機關對相關公司開罰，並強制其停止這類行為。

TikTok、Grindr與AppsFlyer皆未立即回應置評要求。

●敏感資料遭分享與轉移

歐洲數位權利中心指出，中國字節跳動旗下的TikTok和自稱「全球最大同志交友軟體」Grindr非法共享用戶敏感資訊，而以行動行銷分析聞名的AppsFlyer則協助其進行未經授權的資料傳輸。

這個組織說，該用戶透過資料存取請求才發現，TikTok曾存取來自其他App的敏感資訊，包括其「使用Grindr、（知名求職社群平台）領英（LinkedIn）的情況」，以及曾加入購物車的商品。

歐洲數位權利中心說，經多次詢問後，TikTok才向用戶揭露這些資訊，未能遵守歐盟通用資料保護規則對透明度的要求。

●TikTok將相關資料用於廣告與分析

根據歐洲數位權利中心的說法，TikTok表示這些資料被用於「個人化廣告、分析與安全」等用途。

這個組織說，通用資料保護規則對性取向等敏感資訊提供特別保護，因為這類資料一旦外洩，可能引發歧視風險。

歐洲數位權利中心強調，AppsFlyer與Grindr均無任何法律依據，可與TikTok共享該用戶的資料。

今年5月，TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被中國當局讀取，遭愛爾蘭當局重罰5億3000萬歐元（約新台幣184億元）。

Grindr則因在2018年至2020年間，未經同意即向第三方分享用戶個資，包括用戶感染愛滋病毒（HIV）狀況，而在倫敦面臨用戶集體訴訟。

TikTok 隱私權 奧地利 歐盟 使用者 應用程式

延伸閱讀

中國對歐盟放行稀土 對豬肉課19.8%反傾銷稅

歐盟悄悄規劃全新「E car」車型級距，車價有望降至50萬台幣！

歐盟反悔了！歐盟禁售燃油車禁令將延期實施

陸課歐盟豬肉反傾銷稅

相關新聞

晶片業又有新富豪冒出頭！IPO讓他身價暴漲至65億美元 背後是燒錢賽

晶片業今天又冒出一位新富豪，現年49歲的陳維良。他的發跡模式與摩爾線程的張建中如出一轍：五年前，陳維良辭去超微（AMD）...

日本銀行開會前巿場觀望 日經震盪小漲

新公布的美國就業數據未有效提振市場對於聯邦準備理事會（Fed）可能進一步降息的預期。日本銀行（Bank of Japan...

隱私權倡議組織控TikTok跨平台蒐敏感個資 恐違歐盟隱私法

隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」今天向奧地利資料保護主管機關提出申訴，指控TikTok、Grindr及AppsFlye...

美報告：北極125年來最熱 海冰面積創新低

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天宣布，北極經歷有紀錄以來最熱的一年。氣候變遷引發的連鎖反應包括冰川和海冰融化、凍原...

挑戰台積電 Rapidus玻璃中介層技術拚2028量產

日本晶片製造商Rapidus已成功開發出能降低AI半導體生產成本的技術，計劃2028年投入量產，拉近與業界龍頭台積電（2...

亞馬遜AI晶片要突圍了？OpenAI洽談100億美元投資 承諾採用Trainium

知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI正洽談從亞馬遜獲得至少100億美元資金並且採用亞馬遜自研AI晶片。此舉有望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。