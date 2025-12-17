隱私權倡議組織控TikTok跨平台蒐敏感個資 恐違歐盟隱私法

隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」今天向奧地利資料保護主管機關提出申訴，指控TikTok、Grindr及AppsFlyer涉嫌違反區域隱私法規，恐致敏感資料外洩。

路透社報導，總部位於奧地利維也納、別名「不關你事」（noyb）的歐洲數位權利中心（The EuropeanCenter for Digital Rights）主張，這些公司在未取得使用者同意的情況下，跨應用程式（App）追蹤用戶活動，違反歐盟隱私法規。

歐洲數位權利中心表示，短影音平台TikTok透過數據分析公司AppsFlyer追蹤某特定用戶在同志交友軟體Grindr的活動，引發違反歐盟（EU）通用資料保護規則（GDPR）的疑慮。

這個組織呼籲奧地利監管機關對相關公司開罰，並強制其停止這類行為。

TikTok、Grindr與AppsFlyer皆未立即回應置評要求。

●敏感資料遭分享與轉移

歐洲數位權利中心指出，中國字節跳動旗下的TikTok和自稱「全球最大同志交友軟體」Grindr非法共享用戶敏感資訊，而以行動行銷分析聞名的AppsFlyer則協助其進行未經授權的資料傳輸。

這個組織說，該用戶透過資料存取請求才發現，TikTok曾存取來自其他App的敏感資訊，包括其「使用Grindr、（知名求職社群平台）領英（LinkedIn）的情況」，以及曾加入購物車的商品。

歐洲數位權利中心說，經多次詢問後，TikTok才向用戶揭露這些資訊，未能遵守歐盟通用資料保護規則對透明度的要求。

●TikTok將相關資料用於廣告與分析

根據歐洲數位權利中心的說法，TikTok表示這些資料被用於「個人化廣告、分析與安全」等用途。

這個組織說，通用資料保護規則對性取向等敏感資訊提供特別保護，因為這類資料一旦外洩，可能引發歧視風險。

歐洲數位權利中心強調，AppsFlyer與Grindr均無任何法律依據，可與TikTok共享該用戶的資料。

今年5月，TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被中國當局讀取，遭愛爾蘭當局重罰5億3000萬歐元（約新台幣184億元）。

Grindr則因在2018年至2020年間，未經同意即向第三方分享用戶個資，包括用戶感染愛滋病毒（HIV）狀況，而在倫敦面臨用戶集體訴訟。