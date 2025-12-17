快訊

美報告：北極125年來最熱 海冰面積創新低

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今宣布，北極經歷有紀錄以來最熱的一年。美聯社
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天宣布，北極經歷有紀錄以來最熱的一年。氣候變遷引發的連鎖反應包括冰川和海冰融化、凍原綠化以及全球氣候紊亂。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署在最新「北極年度報告」（Arctic Report Card）中說，2024年10月至2025年9月期間，北極氣溫比1991年至2020年平均值高出攝氏1.6度。北極年度報告採用的數據可追溯至1900年。

報告共同作者、阿拉斯加大學（University ofAlaska）的巴林傑（Tom Ballinger）告訴法新社，看到如此短時間內出現快速暖化「確實令人憂心」。

報告說，今年北極經歷自1900年以來最溫暖的秋季、第2暖的冬季和第3暖的夏季。

受燃燒化石燃料等人類活動影響，北極暖化速度遠比全球平均快，並伴隨許多增強的反饋循環，這種現象稱為北極放大效應。

春季通常是北極海冰達到年度最大面積的時期，但2025年3月出現的最大值卻是衛星觀測47年來的最低水準。

參與撰寫報告的美國國家冰雪資料中心（NSIDC）資深研究科學家麥爾（Walt Meier）告訴法新社，這對北極熊、海豹和海象來說是迫切的問題，因為牠們依賴海冰作為移動、獵食和繁衍的平台。

模型預估到了2040年甚至更早，北極可能就會首次出現近乎無海冰的夏季。

