快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

亞馬遜AI晶片要突圍了？！OpenAI洽談100億美元投資 承諾採用Trainium

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI正洽談從亞馬遜獲得至少100億美元資金，並且採用亞馬遜自研AI晶片Trainium。圖為資料照片。中央社
知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI正洽談從亞馬遜獲得至少100億美元資金，並且採用亞馬遜自研AI晶片Trainium。圖為資料照片。中央社

知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI正洽談從亞馬遜獲得至少100億美元資金並且採用亞馬遜自研AI晶片。此舉有望讓亞馬遜擴大自身在AI產業的地位，並且與輝達（Nvidia）競爭。

這項協商中的交易可能讓OpenAI的估值超過5,000億美元，並讓其採用亞馬遜的Trainium晶片。不過，相關討論仍處於初期階段，條件仍可能調整。

若交易成真，將是亞馬遜旗下仍在起步階段的半導體部門取得一大進展。目前，輝達在打造AI平台所需的高效能晶片市場上仍占據霸主地位，但包括Meta在內科技大廠都開始研究採用Google等公司自研AI晶片的可行性。

Trainium晶片是亞馬遜力拚在AI領域脫穎而出的重要產品，用來補強自家的雲端事業。亞馬遜雲端事業AWS是全球最大的運算與資料儲存租賃服務供應商，但在AI開發者領域，卻無法複製這樣的霸主地位，原因是面臨來自微軟等同業的競爭加劇。微軟是OpenAI最大金主之一。

亞馬遜希望吸引重視「CP值」（性價比）高的的企業。該公司表示，Trainium晶片能以更低成本、更高效率，支援AI模型背後所需的高強度運算。相較下，輝達的繪圖處理器（GPU）雖在市場領先，但價格更高。

科技新聞媒體The Information稍早報導，OpenAI與亞馬遜是在10月左右展開協商，時間點正值OpenAI完成公司進行調整之後。微軟在這一輪調整中取得27%持股，是這項歷時近一年協商才完成的股權重組計畫的一部分。

OpenAI與亞馬遜的代表皆拒絕上述消息置評。

OpenAI在最近一次員工出售持股的交易中，獲得5,000億美元估值，一度超越馬斯克旗下的太空公司SpaceX，成為全球估值最高的新創公司。

OpenAI的迅速崛起，凸顯出市場對於AI領域的投資狂熱。近個月來，華爾街分析師已警告，AI領域可能正形成泡沫，部分原因在於投資結構的「循環性」，即企業為了維持自家產品的銷售動能，而巨額投資於自家或潛在客戶。

OpenAI與亞馬遜上個月才宣布一項協議，AWS將在七年內為這家新創公司提供價值380億美元的雲端運算資源。當時公告的重點，仍集中在使用數十萬顆輝達晶片。

馬斯克 OpenAI 太空

延伸閱讀

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

輝達落腳北士科農曆年前簽約 蔣萬安邀黃仁勳：將裝上全球最強AI心臟

經濟日報社論／AI地緣政治 凸顯台灣科技主權

川普最強AI軍團…攜手輝達、Google等科技巨頭 帶旺台鏈

相關新聞

寧選少1兆多元方案？華納探索擬拒派拉蒙、挺Netflix內情曝光

華爾街日報16日引述知情人士獨家報導，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）準備最快於17日告知股...

列不出中韓技術「差距有幾年」 韓官員嘆：人工智慧等產業已被超越

韓中技術究竟差距有多少年？南韓產業通商資源部東北亞通商科科長金德九（音譯）表示，無論是在鋼鐵、石化、造船等傳統重工業領域...

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

印度經濟時報引述知情人士報導，蘋果公司正與多家印度晶片製造商進行初步洽談，擬委託其進行iPhone晶片的組裝和封裝。

網紅要失業了？旅遊行銷業有便宜又好用的新寵 他們不要求免費招待

紐約時報報導，旅行社和觀光餐飲業者正悄悄把行銷預算，從真人網紅轉向AI偶像，因為他們便宜好用、能全天候大量產出美照；相較...

蘋果傳首度評估在印度封測 iPhone零組件在地化供應鏈再升級

印度經濟時報報導，蘋果正和印度晶片製造商展開初步接洽，討論 iPhone 面板驅動IC在當地封裝，這將是蘋果首度評估在印...

特斯拉在加州恐遭暫停銷售30天！當局警告速速改掉自駕誇大宣傳

加州車輛管理局（DMV）表示，若特斯拉（Tesla）不調整那些被指控誤導消費者、關於駕駛輔助技術的行銷手法，特斯拉電動車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。