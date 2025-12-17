蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片
印度經濟時報引述知情人士報導，蘋果公司正與多家印度晶片製造商進行初步洽談，擬委託其進行iPhone晶片的組裝和封裝。
報導稱，這是蘋果首度考慮在印度進行部分晶片的組裝和封裝，但目前還不清楚將在古吉拉特邦薩南德工業區（Sanand）封裝哪些晶片，有可能是顯示晶片。
據稱，蘋果已與Murugappa集團旗下的CG Semi進行會談。CG Semi正在薩南德建設一座委外半導體封裝測試廠（OSAT）。
CG Semi告訴經濟時報，公司不對市場揣測或與特定客戶的討論置評。
路透4月曾報導，蘋果計劃到2026年底前將其在美國銷售的大部分iPhone轉至印度工廠生產，並正加速推進相關計畫，因為主要製造基地中國大陸可能面臨關稅上調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言