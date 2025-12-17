快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司傳出正與多家印度晶片製造商進行初步洽談，擬委託其進行iPhone晶片的組裝和封裝。路透
蘋果公司傳出正與多家印度晶片製造商進行初步洽談，擬委託其進行iPhone晶片的組裝和封裝。路透

印度經濟時報引述知情人士報導，蘋果公司正與多家印度晶片製造商進行初步洽談，擬委託其進行iPhone晶片的組裝和封裝。

報導稱，這是蘋果首度考慮在印度進行部分晶片的組裝和封裝，但目前還不清楚將在古吉拉特邦薩南德工業區（Sanand）封裝哪些晶片，有可能是顯示晶片。

據稱，蘋果已與Murugappa集團旗下的CG Semi進行會談。CG Semi正在薩南德建設一座委外半導體封裝測試廠（OSAT）。

CG Semi告訴經濟時報，公司不對市場揣測或與特定客戶的討論置評。

路透4月曾報導，蘋果計劃到2026年底前將其在美國銷售的大部分iPhone轉至印度工廠生產，並正加速推進相關計畫，因為主要製造基地中國大陸可能面臨關稅上調。

印度 組裝 晶片 蘋果

延伸閱讀

Apple要放大招了！折疊iPhone、20周年版等七款陸續推出 功能搶先看

經濟日報社論／AI地緣政治 凸顯台灣科技主權

大陸GPU四小龍 衝刺IPO…業界掀起資本化浪潮

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

相關新聞

寧選少1兆多元方案？華納探索擬拒派拉蒙、挺Netflix內情曝光

華爾街日報16日引述知情人士獨家報導，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）準備最快於17日告知股...

列不出中韓技術「差距有幾年」 韓官員嘆：人工智慧等產業已被超越

韓中技術究竟差距有多少年？南韓產業通商資源部東北亞通商科科長金德九（音譯）表示，無論是在鋼鐵、石化、造船等傳統重工業領域...

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

印度經濟時報引述知情人士報導，蘋果公司正與多家印度晶片製造商進行初步洽談，擬委託其進行iPhone晶片的組裝和封裝。

網紅要失業了？旅遊行銷業有便宜又好用的新寵 他們不要求免費招待

紐約時報報導，旅行社和觀光餐飲業者正悄悄把行銷預算，從真人網紅轉向AI偶像，因為他們便宜好用、能全天候大量產出美照；相較...

蘋果傳首度評估在印度封測 iPhone零組件在地化供應鏈再升級

印度經濟時報報導，蘋果正和印度晶片製造商展開初步接洽，討論 iPhone 面板驅動IC在當地封裝，這將是蘋果首度評估在印...

特斯拉在加州恐遭暫停銷售30天！當局警告速速改掉自駕誇大宣傳

加州車輛管理局（DMV）表示，若特斯拉（Tesla）不調整那些被指控誤導消費者、關於駕駛輔助技術的行銷手法，特斯拉電動車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。