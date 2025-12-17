蘋果傳首度評估在印度封測 iPhone零組件在地化供應鏈再升級

印度經濟時報報導，蘋果正和印度晶片製造商展開初步接洽，討論 iPhone 面板驅動IC在當地封裝，這將是蘋果首度評估在印度進行封測的可行性。

知情人士透露，蘋果已和 Murugappa 集團旗下的 CG Semi 洽詢。CG Semi 目前正在古吉拉特邦（Gujarat）的薩南德（Sanand）興建半導體封測代工廠。

交易一旦拍板，將是印度半導體產業的一大利多。印度半導體產業近來動作頻頻，日前才傳出美國晶片大廠英特爾和塔塔電子簽署合作協議。根據12月8日公布的協議內容，雙方將在塔塔電子即將興建的晶圓廠和半導體封測廠，除討論為英特爾在印度當地市的產品封裝外，也評估在印度合作發展先進封裝。

分析師指出，蘋果 iPhone 的顯示面板主要來自全球前三大 OLED 面板業者，分別是三星顯示器、LGD和京東方。為這些面板驅動IC的廠商的有三星、聯詠（3034）、奇景和 LX Semicon，相關晶片的製造和封裝，主要仍仰賴南韓、台灣或大陸的產能。