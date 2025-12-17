寧選少1兆多元方案？華納探索擬拒派拉蒙、挺Netflix內情曝光

華爾街日報16日引述知情人士獨家報導，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）準備最快於17日告知股東，拒絕派拉蒙天舞（Paramount Skydance）最新提出的收購要約，並計畫建議支持與Netflix的既有交易，此舉也將迫使派拉蒙及執行長艾里森（David Ellison）評估是否進一步加碼出價。

Netflix先前已同意以每股27.75美元、結合現金與股票的方式，以約720億美元（約新台幣2兆2853億元），收購華納的電影製片業務與HBO Max串流平台。派拉蒙則提出以每股30美元現金收購整家公司，估值約1080億美元（約新台幣3兆4279億元）。

派拉蒙的公開收購要約將於1月8日到期，因此仍可選擇在期限前再決定是否披露提高出價。華納股價近期徘徊在每股約30美元附近，顯示投資人預期派拉蒙將加碼出價。

Netflix的市值高於4000億美元，而派拉蒙的市值僅約150億美元。雖然派拉蒙主張華納並未認真對待其多次提出的收購提議，但華納私下對派拉蒙的融資品質存有疑慮。其中一項關鍵問題，是由艾里森之父、甲骨文創辦人兼億萬富翁賴瑞．艾里森，透過信託為相關股權承諾提供擔保的安排。

此外，美國總統川普女婿庫許納旗下私募股權公司Affinity Partners原本是派拉蒙收購案的股權投資者之一，但已於16日表態不再參與。

另一個重大變數則是美國政府反壟斷監管機構將如何審視相關交易。此外，川普與艾里森父子關係密切，還曾表示希望在任何交易中看到華納兄弟探索旗下的CNN改變所有權結構。另一方面，Netflix的交易同樣預料將接受美國司法部審查。司法部已著手評估，該案是否會進一步鞏固Netflix在媒體產業中的主導地位。

Netflix與派拉蒙近期都陸續與華納的重要投資人會面，為各自的交易方案爭取支持。一些華納投資人表示，若派拉蒙提高出價，他們願意把手中的華納股票賣給派拉蒙。