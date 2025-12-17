寧選少1兆多元方案？華納探索擬拒派拉蒙、挺Netflix內情曝光

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國柏林一隻智慧手機的螢幕顯示Netflix、華納兄弟和派拉蒙的App，攝於9日。歐新社
德國柏林一隻智慧手機的螢幕顯示Netflix、華納兄弟和派拉蒙的App，攝於9日。歐新社

華爾街日報16日引述知情人士獨家報導，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）準備最快於17日告知股東，拒絕派拉蒙天舞（Paramount Skydance）最新提出的收購要約，並計畫建議支持與Netflix的既有交易，此舉也將迫使派拉蒙及執行長艾里森（David Ellison）評估是否進一步加碼出價。

Netflix先前已同意以每股27.75美元、結合現金與股票的方式，以約720億美元（約新台幣2兆2853億元），收購華納的電影製片業務與HBO Max串流平台。派拉蒙則提出以每股30美元現金收購整家公司，估值約1080億美元（約新台幣3兆4279億元）。

派拉蒙的公開收購要約將於1月8日到期，因此仍可選擇在期限前再決定是否披露提高出價。華納股價近期徘徊在每股約30美元附近，顯示投資人預期派拉蒙將加碼出價。

Netflix的市值高於4000億美元，而派拉蒙的市值僅約150億美元。雖然派拉蒙主張華納並未認真對待其多次提出的收購提議，但華納私下對派拉蒙的融資品質存有疑慮。其中一項關鍵問題，是由艾里森之父、甲骨文創辦人兼億萬富翁賴瑞．艾里森，透過信託為相關股權承諾提供擔保的安排。

此外，美國總統川普女婿庫許納旗下私募股權公司Affinity Partners原本是派拉蒙收購案的股權投資者之一，但已於16日表態不再參與。

另一個重大變數則是美國政府反壟斷監管機構將如何審視相關交易。此外，川普與艾里森父子關係密切，還曾表示希望在任何交易中看到華納兄弟探索旗下的CNN改變所有權結構。另一方面，Netflix的交易同樣預料將接受美國司法部審查。司法部已著手評估，該案是否會進一步鞏固Netflix在媒體產業中的主導地位。

Netflix與派拉蒙近期都陸續與華納的重要投資人會面，為各自的交易方案爭取支持。一些華納投資人表示，若派拉蒙提高出價，他們願意把手中的華納股票賣給派拉蒙。

美國 司法 Netflix

相關新聞

網紅要失業了？旅遊行銷業有便宜又好用的新寵 他們不要求免費招待

紐約時報報導，旅行社和觀光餐飲業者正悄悄把行銷預算，從真人網紅轉向AI偶像，因為他們便宜好用、能全天候大量產出美照；相較...

蘋果傳首度評估在印度封測 iPhone零組件在地化供應鏈再升級

印度經濟時報報導，蘋果正和印度晶片製造商展開初步接洽，討論 iPhone 面板驅動IC在當地封裝，這將是蘋果首度評估在印...

特斯拉在加州恐遭暫停銷售30天！當局警告速速改掉自駕誇大宣傳

加州車輛管理局（DMV）表示，若特斯拉（Tesla）不調整那些被指控誤導消費者、關於駕駛輔助技術的行銷手法，特斯拉電動車...

自駕小黃商機大爆發 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億美元估值

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo正在討論籌募逾150億美元資金，將使公司估值接近1,000億...

日本11月出口創2月以來最大增幅 對美貿易順差繼續擴大

日本11月出口在美國和歐盟需求強勁帶動下，創下2月以來最大增幅，抵銷對中國大陸出貨下滑的影響。

