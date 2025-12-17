快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普設法透過提高關稅來縮小差距，美日貿易失衡仍未改變。路透

日本11月出口在美國和歐盟需求強勁帶動下，創下2月以來最大增幅，抵銷對中國大陸出貨下滑的影響。

日本財務省周三公布，11月出口成長6.1%，以半導體零組件和醫療用品表現最為亮眼，增幅高於經濟學家原估的5.0%。其中，對美國出口成長8.8%，對歐盟更大增19.6%。

日本對美國的貿易順差為 7,398 億日圓（約 48 億美元），較去年同期增加 11.3%。美國總統川普今年1月展開第二個任期以來，貿易順差一直維持順差，可見即使川普設法透過提高關稅來縮小差距，美日貿易失衡仍未改變。

不過，對美出口是八個月以來首度成長，對於外界普遍預期將於周五升息的日本銀行（央行）來說，是個好兆頭。事實上，美國關稅的不確定性，一直是日本央行自 1 月以來未再升息的因素之一。

總體而言，日本未經季節調整的貿易收支轉為順差 3,223 億日圓。11月進口成長 1.3%，低於市場原估的 3% 。

對中國大陸出口下降 2.4%，主要受晶片製造設備和非鐵金屬拖累，進口則成長 2.3%。在日本首相高市早苗上個月就台灣有事的假設發表談話後，日中之間爆發外交齟齬，也讓雙邊貿易前景增添變數。

日本11月出口創2月以來最大增幅 對美貿易順差繼續擴大

日本11月出口在美國和歐盟需求強勁帶動下，創下2月以來最大增幅，抵銷對中國大陸出貨下滑的影響。

