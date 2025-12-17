壽險業匯率避險比率降至新低…外幣準備金激增 難保新台幣急升風險

台灣壽險業者面臨避險成本和匯率波動的雙重壓力，最近不僅將匯率避險降至有紀錄以來最低，又積極擴大外匯風險的緩衝，大幅拉高外幣準備金，以提高承受潛在波動的能力。然而，此舉反而可能增加新台幣重演5月急升的風險。

根據六大壽險業者最近的數據，截至9月30日，遠期和換匯等衍生性商品涵蓋壽險業者海外資產的比率為52.3%，低於6月30日的55.8%，也是自2013年有可比資料以來最低。這項統計排除不需避險的外幣計價保單。

壽險業者降低避險比率，恐增加新台幣再現5月急升的風險。當時新台幣單月漲幅創逾30年來最大，部分原因在於壽險業者提高避險比率，往往會帶動對本幣的需求。

值得注意的是，儘管本月避險成本已降至近八年來低點，壽險公司仍繼續下修避險比率。同時，業者擴大外幣準備金，並尋求調整會計規則，以降低避險成本，為過度的匯率波動提供紓解空間。

野村控股（Nomura Holdings Inc.）指出，主管機關研議的法規變革，雖旨在降低避險成本，但恐不足以充分抑制壽險公司面臨的外匯風險。野村駐新加坡的策略師 Craig Chan 等人於本月的研究報告中寫道：「如果美元走弱動能增強，壽險業者拋售美元的外匯避險操作仍可能增加。」

彭博彙整資料顯示，國泰金控、富邦金控和凱基金控在內的多家大型金控旗下壽險公司，已將整體外幣準備提高至新台幣1,800億元（約57億美元），較6月大增58%。

中央社上月引述金管會保險局官員報導，金管會已著手對擬議中的外匯會計準則調整進行可行性評估。