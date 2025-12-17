快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

台積電ADR連四日下跌 較台北交易溢價25.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。(歐新社)
台積電。(歐新社)

台積電ADR周二（16日）下跌0.3%，收在286.87美元，較台北交易溢價25.9%。

美國股市周二收盤呈現分歧走勢，那斯達克指數逆勢上揚，但受醫療保健股和能源股拖累，標普500指數和道瓊工業指數雙雙收低。投資人正評估延遲公布的就業和零售數據，以判斷聯準會（Fed）明年的貨幣政策前景。就業市場疲軟的跡象，並未大幅改變市場對Fed將調降利率的預期。

道瓊工業指數下跌302.30點，跌幅0.6%，收在48,114.26點；標普500指數下跌16.25點，跌幅0.2%，收在6,800.26點，連續三個交易日走低；那斯達克綜合指數逆勢上漲54.05點，漲幅0.2%，收在23,111.46點。

費城半導體指數下跌0.5%，安謀（Arm）和美光各跌2.6%和2.0%，輝達（NVIDIA）漲0.8%。

台灣加權股價指數周二下跌330.28點，收在27,536.66點。台積電（2330）跌1%收在1,435.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM 1,806.99   -0.30 1,435.00    25.92

日月光 ASX 240.94   -1.80  229.00     5.21

聯電 UMC    49.70   +0.64     49.20      1.01

中華電 CHT  129.54    -0.89   130.50     -0.74

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 標普

延伸閱讀

數據疲軟、油價重挫拖累美股 那指逆勢收漲 投資人續押Fed明年降息

台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

台積電CoWoS產能不足肥到英特爾？ 程正樺分析兩原因不會100%滿足

這麼強！龔明鑫：AI趨勢難擋 台積電生產多少賣多少

相關新聞

台積電ADR連四日下跌 較台北交易溢價25.9%

台積電ADR周二（16日）下跌0.3%，收在286.87美元，較台北交易溢價25.9%。

數據疲軟、油價重挫拖累美股 那指逆勢收漲 投資人續押Fed明年降息

美國股市周二收盤呈現分歧走勢，那斯達克指數逆勢上揚，但受醫療保健股和能源股拖累，標普500指數和道瓊工業指數雙雙收低。投...

美國公布最新勞動數據 11月失業率攀新高

川普政府16日公布最新的勞工數據，美國11月的失業率攀升到4.6%，是自2021年9月、新冠肺炎衝擊期間之後的最高紀錄。...

影子銀行資產飆增 警報響起

全球影子銀行業的資產總額，去年已突破250兆美元大關，為史上首見，而且資產成長速度是銀行業的兩倍。影子銀行監管較少，但資...

日銀升息預期推升匯價

日圓兌美元16日盤中一度升破155，因市場普遍預期日銀（央行）將在19日升息1碼，加上近期股市再起波瀾，使資金遁入避風港...

福特認賠 停產多款電動車

福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電動皮卡與多款大型電動車，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。