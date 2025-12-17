台積電ADR連四日下跌 較台北交易溢價25.9%
台積電ADR周二（16日）下跌0.3%，收在286.87美元，較台北交易溢價25.9%。
美國股市周二收盤呈現分歧走勢，那斯達克指數逆勢上揚，但受醫療保健股和能源股拖累，標普500指數和道瓊工業指數雙雙收低。投資人正評估延遲公布的就業和零售數據，以判斷聯準會（Fed）明年的貨幣政策前景。就業市場疲軟的跡象，並未大幅改變市場對Fed將調降利率的預期。
道瓊工業指數下跌302.30點，跌幅0.6%，收在48,114.26點；標普500指數下跌16.25點，跌幅0.2%，收在6,800.26點，連續三個交易日走低；那斯達克綜合指數逆勢上漲54.05點，漲幅0.2%，收在23,111.46點。
費城半導體指數下跌0.5%，安謀（Arm）和美光各跌2.6%和2.0%，輝達（NVIDIA）漲0.8%。
台灣加權股價指數周二下跌330.28點，收在27,536.66點。台積電（2330）跌1%收在1,435.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM 1,806.99 -0.30 1,435.00 25.92
日月光 ASX 240.94 -1.80 229.00 5.21
聯電 UMC 49.70 +0.64 49.20 1.01
中華電 CHT 129.54 -0.89 130.50 -0.74
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
