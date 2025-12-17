藍瓶咖啡可能易主？彭博：瑞幸考慮競購 布局高端市場、拉抬品牌形象

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
瑞幸咖啡傳出考慮競購雀巢旗下連鎖品牌藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）。路透
彭博資訊報導，知情人士透露，瑞幸咖啡正考慮競購雀巢旗下藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee），此舉旨在提升品牌形象並拓展高端咖啡市場。

因討論未公開消息而要求匿名的知情人士表示，中國大陸最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡及其股東大鉦資本也在評估其他收購目標，包括在中國經營%Arabica咖啡店的營運商，投資方包括私募股權公司PAG。

瑞幸咖啡和大鉦資本也考慮過可口可樂旗下的Costa Coffee，但知情人士表示，這個選項不太可能繼續推動。

知情人士指出，相關討論尚處於早期階段，未必會提出收購。雀巢、PAG和可口可樂的代表均拒絕置評。大鉦資本、瑞幸咖啡和% Arabica未立即回應置評請求。

