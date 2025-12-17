快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

美國公布最新勞動數據 11月失業率攀新高

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國勞工在工廠工作。路透
川普政府16日公布最新的勞工數據，美國11月的失業率攀升到4.6%，是自2021年9月、新冠肺炎衝擊期間之後的最高紀錄。根據紐約時報報導指出，美國薪資成長率也減緩，指很多美國人對經濟走向表示悲觀。

受到先前聯邦政府關閉的影響，美國勞動統計局16日才公布11月的美國勞工數據；由於數據延遲，普遍讓經濟學家和政策制定者對秋季的勞動市場感到困惑，難以評估在川普政府的關稅政策和收緊的移民政策的雙重影響之下，勞動市場的受衝擊程度。

統計結果顯示，受惠於健康照護工作的增加（增46300份工作），11月共增加64000份工作，但美國整體失業率從9月的4.4%攀升至4.6%；該失業率是自從2021年9月以來的最高數字。

而11月的工作增加數字雖然高於預期，但只部分彌補10月的數字；川普政府今年年初刪減聯邦政府員工，提供延期辭職的優退方案，該方案於10月生效，衝擊到10月的工作數據，共減少105000份工作。

此外，紐約時報報導指出，薪資的成長率也趨於平緩，緩和程度是自2021年以來首見；報導表示，愈來愈多美國人對經濟的走向表示悲觀，也擔憂未來的負擔能力（affordability）。

報導表示，很多分析師和政策制定者都希望11月的數據能提供當前經濟更清楚的解讀，但現在仍釋出混合的訊號。

此外，11月勞工數據除了運輸和倉儲的工作減少幅度最大，減少17700份相關工作，製造業工作也持續走低，再度減少5000份，是連續7個月減少；紐約時報評論說，顯然製造業並未如川普政府所言，受惠於其引發的貿易戰。

